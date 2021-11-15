Корниенко рассказал, когда Рада может уволить Ткаченко

Пока в Раде не обсуждались возможные кандидатуры на замену Ткаченко, отметил Корниенко (на фото) Фото: sluga-narodu.com

"Если есть заявление и будет комитет, то этот вопрос может быть рассмотрен в зале, теоретически", – сказал Корниенко.

По его словам, пока в Раде не обсуждались возможные кандидатуры на замену Ткаченко.

В то же время Корниенко назвал "неожиданностью" решение Ткаченко подать в отставку.