В "Слуге народа" не исключают, что будут просить Ткаченко остаться министром

Заявление Ткаченко об отставке было неожиданным для монобольшинства, сказал он.

"Сейчас во фракции ведутся переговоры, и даже в партийном чате обсуждаем, чтобы мы могли комментировать под его Facebook-постом и, в принципе, просить его остаться главой министерства. Потому что он действительно эффективный менеджер", – заявил нардеп.

По его словам, претензий к работе Ткаченко не было.

Пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук сказала "Украинской правде", что политсила еще не определилась с кандидатом на должность главы Минкульта.

При этом, по данным источников издания, еще в сентябре претендент был. Глава Офиса президента Андрей Ермак хотел тогда отдать место Ткаченко его нынешнему первому заместителю Ростиславу Карандееву, пишет СМИ.