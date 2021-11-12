В "Слуге народа" не исключают, что будут просить Ткаченко остаться министром

Заявление Ткаченко об отставке было неожиданным для монобольшинства, сказал он.
"Сейчас во фракции ведутся переговоры, и даже в партийном чате обсуждаем, чтобы мы могли комментировать под его Facebook-постом и, в принципе, просить его остаться главой министерства. Потому что он действительно эффективный менеджер", – заявил нардеп.
По его словам, претензий к работе Ткаченко не было.
Пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук сказала "Украинской правде", что политсила еще не определилась с кандидатом на должность главы Минкульта.
При этом, по данным источников издания, еще в сентябре претендент был. Глава Офиса президента Андрей Ермак хотел тогда отдать место Ткаченко его нынешнему первому заместителю Ростиславу Карандееву, пишет СМИ.
В 2019 году Ткаченко был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9). До политической карьеры он занимал должность генерального директора группы "1+1 Медиа". 20 августа он сложил полномочия руководителя, став почетным президентом холдинга.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня 2020 года внес в Верховную Раду представление на назначение Ткаченко. 4 июня Рада назначила Ткаченко главой Минкульта.
10 ноября 2021 года СМИ написали о предстоящей отставке Ткаченко из-за решения об отделении от ведомства Госкино, принятого на закрытом заседании Кабмина.
11 ноября Ткаченко подтвердил эти сообщения, назвав нелогичным решение по Госкино. Однако оно, по словам главы Минкульта, было не единственным фактором.