Шмыгаль пока не понимает мотивации Ткаченко для увольнения

"Как только будет возможность пообщаться с министром, буду понимать его мотивацию", – сказал премьер.

О новой кандидатуре на эту должность пока "ни с кем не говорили, не думали", отметил глава правительства.

"Это прерогатива парламента. Если такая необходимость возникнет, будем совещаться с фракцией монобольшинства", – объяснил Шмыгаль.

Он также прокомментировал вопрос отделения Госкино от Министерства культуры и информационной политики, который якобы стал одной из причин подачи Ткаченко в отставку.

"Отделение Госкино от Министерства культуры осуществлено по инициативе Кабинета Министров Украины. Это связано с тем, чтобы предоставить весомый статус Госкино, выделить его в отдельный центральный орган исполнительной власти с возможностью формировать политику. Это усиление этого направления", – считает Шмыгаль.