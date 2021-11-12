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ПОЛИТИКА

Шмыгаль пока не понимает мотивации Ткаченко для увольнения

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11 ноября Ткаченко подтвердил, что хочет уйти в отставку
11 ноября Ткаченко подтвердил, что хочет уйти в отставку
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не знает, почему заявление об отставке написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Это следует из ответов главы правительства на брифинге 12 ноября по результатам поездки в Закарпатскую область, Шмыгаля цитирует "Интерфакс-Украина".

"Как только будет возможность пообщаться с министром, буду понимать его мотивацию", – сказал премьер.

О новой кандидатуре на эту должность пока "ни с кем не говорили, не думали", отметил глава правительства.

"Это прерогатива парламента. Если такая необходимость возникнет, будем совещаться с фракцией монобольшинства", – объяснил Шмыгаль.

Он также прокомментировал вопрос отделения Госкино от Министерства культуры и информационной политики, который якобы стал одной из причин подачи Ткаченко в отставку.

"Отделение Госкино от Министерства культуры осуществлено по инициативе Кабинета Министров Украины. Это связано с тем, чтобы предоставить весомый статус Госкино, выделить его в отдельный центральный орган исполнительной власти с возможностью формировать политику. Это усиление этого направления", – считает Шмыгаль.

Контекст:

В 2019 году Ткаченко был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9). До политической карьеры он занимал должность генерального директора группы "1+1 Медиа". 20 августа он сложил полномочия руководителя, став почетным президентом холдинга.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня 2020 года внес в Верховную Раду представление на назначение Ткаченко. 4 июня Рада назначила Ткаченко главой Минкульта.

10 ноября 2021 года СМИ написали о предстоящей отставке Ткаченко из-за решения об отделении от ведомства Госкино, принятого на закрытом заседании Кабмина. 

11 ноября Ткаченко подтвердил эти сообщения, назвав нелогичным решение по Госкино. Однако оно, по словам главы Минкульта, было не единственным фактором.

Теги: правительство, Александр Ткаченко, Госкино, Минкульт, отставка, увольнение, премьер-министр, Слуга народа, Денис Шмыгаль, брифинг
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