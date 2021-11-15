В Раде получили заявление Ткаченко об отставке, Стефанчук обещал, что его рассмотрят, "когда будет время"

"Что касается этого заявления, мы его получили. Я думаю, что сегодня или завтра оно будет проверено и зарегистрировано. А дальше – в порядке, в котором и поступают кадровые вопросы", – сказал Стефанчук.

Он отметил, что в парламенте сейчас рассматривается очень много законодательных инициатив, "а каждый кадровый вопрос занимает минут 30".

"Как только у нас будет время, чтобы рассмотреть этот вопрос, мы обязательно его поставим [в повестку дня]", – сказал Стефанчук.