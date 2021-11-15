В Раде получили заявление Ткаченко об отставке, Стефанчук обещал, что его рассмотрят, "когда будет время"

"Что касается этого заявления, мы его получили. Я думаю, что сегодня или завтра оно будет проверено и зарегистрировано. А дальше – в порядке, в котором и поступают кадровые вопросы", – сказал Стефанчук.
Он отметил, что в парламенте сейчас рассматривается очень много законодательных инициатив, "а каждый кадровый вопрос занимает минут 30".
"Как только у нас будет время, чтобы рассмотреть этот вопрос, мы обязательно его поставим [в повестку дня]", – сказал Стефанчук.
В 2019 году Ткаченко был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9). До политической карьеры он занимал должность генерального директора группы "1+1 медиа". 20 августа он сложил полномочия руководителя, став почетным президентом холдинга.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня 2020 года внес в Верховную Раду представление на назначение Ткаченко. 4 июня Рада назначила Ткаченко главой Минкульта.
11 ноября 2021 года Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра. В числе причин он назвал "стиль и подходы к управлению процессами" в Кабмине, в частности решение об отделении от МКИП Госкино, а также госбюджет на культуру следующего года.
Заявление Ткаченко об отставке было неожиданным для монобольшинства, возможно, фракция "Слуга народа" будет просить его остаться на должности министра, сообщил нардеп от "Слуги народа" Тарас Тарасенко.