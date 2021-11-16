Верховная Рада приняла закон о критической инфраструктуре. Будет создан новый орган исполнительной власти

За документ проголосовали 239 народных депутатов при необходимых 226.

Закон предусматривает создание нового центрального органа исполнительной власти – Национальной комиссии по вопросам защиты критической инфраструктуры, которая будет регулировать эту сферу. Деятельность уполномоченного органа будет направлять, координировать и контролировать министр Кабинета Министров.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас подавляющее большинство объектов критической инфраструктуры находится в частной собственности. "Эти обстоятельства в сочетании с тем фактом, что главная ответственность за защиту систем КИ лежит на их владельцах/операторах, должны подчеркнуть важность установления эффективного государственно-частного партнерства (ГЧП) для достижения адекватных уровней устойчивости и защищенности национальной системы", – сказано в документе.

В первом чтении законопроект был принят 29 июня.