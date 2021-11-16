В Раде приняли присягу три новоизбранных депутата, они вошли во фракцию "Слуги народа"

Спикер парламента Руслан Стефанчук объявил о вхождении всех трех нардепов во фракцию "Слуги народа".
Бывший глава Херсонской облгосадминистрации Козырь был избран на промежуточных выборах в одномандатном округе №184 в Херсонской области, а бывший мэр города Золотоноша Войцеховский – в одномандатном округе №197 в Черкасской области.
Кострийчук стал нардепом как входивший в список партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года. Он заменил в Раде Ирину Верещук, которая стала вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Центральная избирательная комиссия назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября в связи с тем, что депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.
Верещук возглавила Минреинтеграции 4 ноября, его предыдущий глава Алексей Резников стал перед этим министром обороны.