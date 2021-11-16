Стефанчук: Досрочные президентские и парламентские выборы практически нереальны

"Мне кажется, что все будет зависеть от одного: выполняет ли Верховная Рада и монобольшинство взятые на себя обязательства. Мы же честно задекларировали перед народом… Поэтому это для меня является болезненной тематикой. Мы честно заявили целый ряд реформ. Многие из них мы уже сделали. Многие мы делаем", – сказал Стефанчук.
Бацман уточнила у спикера, он – против досрочных парламентских выборов.
"Ну, конечно. Я против досрочных. И мне кажется, что все-таки любой орган власти за тот период, который ему отведен, должен сделать максимум. А потом народ должен оценить, достигнуто или не достигнуто. Если другое и постоянная чехарда, это очень неправильно", – ответил Стефанчук.
По его мнению, проведение в Украине досрочных президентских выборов – тоже, "практически нереальный" сценарий.
"Поскольку это возможно только в исключительных условиях. А сейчас я не вижу этих предпосылок в обществе", – резюмировал глава парламента.
Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Полный текст интервью
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.
Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.
В команде президента Украины Владимира Зеленского задумываются о том, чтобы обеспечить нужную очередность выборов президента и Верховной Рады, об этом 18 октября 2021 года написало "РБК-Украина".
Следующие президентские выборы в Украине должны состояться 31 марта 2024 года. Новые выборы в парламент должны пройти 29 октября 2023 года.
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предостерег от внесения изменений в Конституцию Украины, которые позволят провести выборы в парламент в 2024 году, после президентских.