Стефанчук: Досрочные президентские и парламентские выборы практически нереальны

Стефанчук: Я против досрочных выборов в Раду Фото: rada.gov.ua

"Мне кажется, что все будет зависеть от одного: выполняет ли Верховная Рада и монобольшинство взятые на себя обязательства. Мы же честно задекларировали перед народом… Поэтому это для меня является болезненной тематикой. Мы честно заявили целый ряд реформ. Многие из них мы уже сделали. Многие мы делаем", – сказал Стефанчук.

Бацман уточнила у спикера, он – против досрочных парламентских выборов.

"Ну, конечно. Я против досрочных. И мне кажется, что все-таки любой орган власти за тот период, который ему отведен, должен сделать максимум. А потом народ должен оценить, достигнуто или не достигнуто. Если другое и постоянная чехарда, это очень неправильно", – ответил Стефанчук.

По его мнению, проведение в Украине досрочных президентских выборов – тоже, "практически нереальный" сценарий.

"Поскольку это возможно только в исключительных условиях. А сейчас я не вижу этих предпосылок в обществе", – резюмировал глава парламента.

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