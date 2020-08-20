Нардеп от "Слуги народа" Дмитрук заявил, что будет баллотироваться в мэры Одессы

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Артем Дмитрук отметил, что его поддерживает большое количество одесситов.

Дмитрук: Каждый одессит может дать "прекрасную" характеристику тому бардаку, который здесь развел Труханов Фото: Артем Дмитрук / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук заявил о своих намерениях участвовать в выборах на пост мэра Одессы. Об этом он сказал в эфире местного "7 канала".

"Меня поддерживает большое количество одесситов. Я не могу обмануть их ожидания. Я буду баллотироваться в мэры Одессы", – сказал политик.

В своем Facebook он регулярно критикует действующего городского голову Геннадия Труханова.

"Одесса – город больших возможностей и больших перспектив. Если мы все оставим в руках действующего недомэра, рискуем еще на несколько лет застрять в бесконечной коррупции, застроенных пляжах, прогнивших коммуникациях, пожарах... Стоит продолжать? Я думаю: каждый одессит может дать "прекрасную" характеристику тому бардаку, который здесь развел Труханов. Сегодня у нас есть шанс все исправить. Мое решение основано исключительно на желании сделать Одессу комфортной как для жителей нашего прекрасного города, так и для ее гостей", – прокомментировал в эфире свое решение Дмитрук.

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Видео: 7 канал / YouTube

Дмитруку 27 лет, он родом из Козятина Винницкой области, живет в Одессе, владеет спортклубами Barbell gym и Barbell baza. На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года избран народным депутатом от партии "Слуга народа" по одномандатному округу №133, который включает Киевский район Одессы.