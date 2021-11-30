Нардеп Соха считает, что фракцию "Слуга народа" могут покинуть еще более 10 мажоритарщиков

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады 30 ноября, пишет LB.ua.
"Я вижу эти настроения, я вижу, что их [депутатов] довольно много. Не могу сказать точную цифру, думаю, что больше десятка", – сказал нардеп.
Соха – мажоритарщик, был избран в Раду в 75-м округе в Запорожье. Сейчас он является членом межфракционного объединения "Разумная политика" экс-председателя Рады Дмитрия Разумкова. Депутат сказал, что видит свое будущее в этом объединении.
"Я выбрал ту стратегию и те принципы, которые внедряет МФО "Разумная политика". Там нет ничего нового, там взято то, что мы обещали, когда шли как "Слуга народа", и просто мы будем пытаться это выполнять", – заявил нардеп.
Соха, объясняя причины выхода из фракции, говорил о недовольстве кадровой политикой Офиса президента и обращался с трибуны Рады к главе государства Владимиру Зеленскому.
В составе МФО "Разумная политика" изначально было 25 нардепов, преимущественно членов "Слуги народа". Позже нардеп от "Батьківщини" Владимир Кабаченко отозвал свою подпись из списка желающих войти в это объединение. Как говорил сегодня Разумков, девять из них – члены фракции "Слуга народа", которые прошли в Раду как мажоритарщики, сообщает "Сегодня".
"Некоторых народных депутатов "Слуга народа" сама исключила, кто-то уходит сам… Я думаю, этот показатель будет увеличиваться. Людей, которые понимают, куда движется страна, становится все больше не только на улицах, но и в стенах Верховной Рады", – отметил он.