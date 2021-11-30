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Нардеп Соха считает, что фракцию "Слуга народа" могут покинуть еще более 10 мажоритарщиков

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Соха: Я вижу эти настроения, я вижу, что их довольно много
Соха: Я вижу эти настроения, я вижу, что их довольно много
Скриншот: LBTV / YouTube

Нардеп Роман Соха, который сегодня объявил о решении выйти из фракции "Слуга народа", считает, что его примеру могут последовать еще более 10 членов монобольшинства, избранных в одномандатных округах.

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады 30 ноября, пишет LB.ua

"Я вижу эти настроения, я вижу, что их [депутатовдовольно много. Не могу сказать точную цифру, думаю, что больше десятка", – сказал нардеп. 

Соха – мажоритарщик, был избран в Раду в 75-м округе в Запорожье. Сейчас он является членом межфракционного объединения "Разумная политика" экс-председателя Рады Дмитрия Разумкова. Депутат сказал, что видит свое будущее в этом объединении. 

"Я выбрал ту стратегию и те принципы, которые внедряет МФО "Разумная политика". Там нет ничего нового, там взято то, что мы обещали, когда шли как "Слуга народа", и просто мы будем пытаться это выполнять", – заявил нардеп.

Контекст:

Соха, объясняя причины выхода из фракции, говорил о недовольстве кадровой политикой Офиса президента и обращался с трибуны Рады к главе государства Владимиру Зеленскому. 

В составе МФО "Разумная политика" изначально было 25 нардепов, преимущественно членов "Слуги народа". Позже нардеп от "Батьківщини" Владимир Кабаченко отозвал свою подпись из списка желающих войти в это объединение. Как говорил сегодня Разумков, девять из них – члены фракции "Слуга народа", которые прошли в Раду как мажоритарщики, сообщает "Сегодня"

"Некоторых народных депутатов "Слуга народа" сама исключила, кто-то уходит сам… Я думаю, этот показатель будет увеличиваться. Людей, которые понимают, куда движется страна, становится все больше не только на улицах, но и в стенах Верховной Рады", – отметил он. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, народные депутаты, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Роман Соха
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