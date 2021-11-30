Нардеп Соха считает, что фракцию "Слуга народа" могут покинуть еще более 10 мажоритарщиков

Соха: Я вижу эти настроения, я вижу, что их довольно много Скриншот: LBTV / YouTube

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады 30 ноября, пишет LB.ua.

"Я вижу эти настроения, я вижу, что их [депутатов] довольно много. Не могу сказать точную цифру, думаю, что больше десятка", – сказал нардеп.

Соха – мажоритарщик, был избран в Раду в 75-м округе в Запорожье. Сейчас он является членом межфракционного объединения "Разумная политика" экс-председателя Рады Дмитрия Разумкова. Депутат сказал, что видит свое будущее в этом объединении.

"Я выбрал ту стратегию и те принципы, которые внедряет МФО "Разумная политика". Там нет ничего нового, там взято то, что мы обещали, когда шли как "Слуга народа", и просто мы будем пытаться это выполнять", – заявил нардеп.