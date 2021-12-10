Порошенко возглавляет антирейтинг украинских политиков – опрос

На выборах главы государства за Порошенко ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 47% украинцев Фото: Петро Порошенко / Facebook

На выборах главы государства за Порошенко ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 47% украинцев.

Среди лидеров антирейтинга также нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (37%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (35%) и президент Украины Владимир Зеленский (33%).

Следом идут лидер Радикальной партии Олег Ляшко (22%), экс-премьер-министр Арсений Яценюк, мэр Киева Виталий Кличко и лидер партии "Наши" Евгений Мураев – по 17%, еще 16% опрошенных не стали бы голосовать за бывшего премьера Владимира Гройсмана.

Опрос проводился 6–8 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Согласно результатам опроса, президентский рейтинг возглавляет Зеленский, Порошенко находится на втором месте.