ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Журнал "Фокус" составил рейтинг эффективности работы украинских министров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оценить эффективность работы министров издание попросило профильных экспертов по 10-балльной шкале
Оценить эффективность работы министров издание попросило профильных экспертов по 10-балльной шкале
Фото: depositphotos.com

Издание "Фокус" на основе оценок экспертов составило рейтинг глав министерств Кабмина Украины. Журналисты отмечают, что за год в правительстве сменилось 11 из 22 министров.

"Говорить об успехах, когда в твоем офисе такой проходной двор чиновников, несколько неуместно. Сам [премьер] Денис Шмыгаль 31 августа на съезде партии "Слуга народа" высказался о самооценке работы правительства под его руководством, отметив, что оценивать, скорее всего, будет некорректно, ведь всегда хочется большего. "Но это точно не двойка", – резюмировал глава действующего Кабмина. Точно, не двойка: по сравнению с предыдущим годом общая оценка Кабинета даже выросла с пяти до 5,4 балла. Несмотря на ушедшего после семи лет в должности Арсена Авакова, в Кабмине еще остались "столпы", которые "держат марку". Среди таковых эксперты назвали министра финансов Сергея Марченко, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, главу МИД Дмитрия Кулебу, министра развития территорий Алексея Чернышова", – сказано в материале.

Авторы отметили быстрое внедрение Минцифры сертификатов о вакцинации, взвешенную бюджетную политику и эффективное управление госдолгом от Министерства финансов, активную работу МИД в сфере развития украино-американских отношений и инициативу "Крымской платформы".

Эксперты позитивно оценили работу главы Минрегиона Алексея Чернышова по цифровизации административных услуг в сфере строительства, что позволило снизить уровень коррупции, и роль министерства в налаживании отношений между региональными и центральными властями, в частности, в вопросах координации общения мэров и Офиса президента.

Среди аутсайдеров рейтинга – министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, министр энергетики Герман Галущенко, министр образования и науки Сергей Шкарлет и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Оценить эффективность работы министров (и их предшественников в случае с уволенными 3 ноября 2021 года) мы попросили профильных экспертов по 10-балльной шкале. Затем баллы суммировались и делились на число экспертов по каждому фигуранту рейтинга. В итоге получился среднеарифметический балл. Не оценивалась деятельность министра Кабинета министров Олега Немчинова из-за невозможности проанализировать его влияние на процессы в стране. Также в рейтинге мы оценили работу руководителей четырех важных ведомств, которые не входят в состав правительства, но значительно влияют на различные сферы жизни в стране: СБУ, НБУ, НАБУ и Государственного космического агентства. Оценку главе правительства Денису Шмыгалю вывели как среднюю экспертную оценку Кабинета Министров (без учета оценок ведомств)", – объяснили составители рейтинга.

Теги: рейтинг, правительство, Сергей Марченко, Фокус, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль, Алексей Чернышов, Кабмин, Виктор Ляшко, Юлия Лапутина, Герман Галущенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Излучаете блеск". 19-летний сын Бекхэма показал свою девушку
"Излучаете блеск". 19-летний сын Бекхэма показал свою девушку
Трудились 10 мастеров, вес – 15 кг. Украинка Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фото
Трудились 10 мастеров, вес – 15 кг. Украинка Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фото
  "Беру стакан кефира и куриную грудку. Готовлю уже много лет вместо пирожков". Простой и быстрый рецепт мясного хлеба
  "Беру стакан кефира и куриную грудку. Готовлю уже много лет вместо пирожков". Простой и быстрый рецепт мясного хлеба
  "Мой сын ни разу не болел. Ему восемь". Katya Chilly рассказала, какие продукты не дает своему сыну с самого начала
  "Мой сын ни разу не болел. Ему восемь". Katya Chilly рассказала, какие продукты не дает своему сыну с самого начала
"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец
"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец
"Слишком сексуальный уровень". Солистка TamerlanAlena снялась в кружевном секси-белье
"Слишком сексуальный уровень". Солистка TamerlanAlena снялась в кружевном секси-белье
"Титьки", "Как будто сейчас в рот даст". Водонаева без бюстгальтера раздвинула ноги перед мужчиной на стуле
"Титьки", "Как будто сейчас в рот даст". Водонаева без бюстгальтера раздвинула ноги перед мужчиной на стуле
"Ты для меня все". Хью Джекман умилил сеть поздравлением жены в день рождения
"Ты для меня все". Хью Джекман умилил сеть поздравлением жены в день рождения
  Никитюк: Когда замуж? Так я уже вышла
  Никитюк: Когда замуж? Так я уже вышла
  Дикусар о своем втором месте на "Танцах со звездами": Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие. Я считаю это нечестным
  Дикусар о своем втором месте на "Танцах со звездами": Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие. Я считаю это нечестным
В сеть попало видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
В сеть попало видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
  За восемь дней до премьеры вышел трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  За восемь дней до премьеры вышел трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  "Бросил, как только я родила". Katya Chilly рассказала о бывшем муже
  "Бросил, как только я родила". Katya Chilly рассказала о бывшем муже
Рианна засветила соски в шелковом платье, получая звание "Национальный герой Барбадоса"
Рианна засветила соски в шелковом платье, получая звание "Национальный герой Барбадоса"
Звезда "Сватов" Кошмал снялась в мини-платье без бретелек с прозрачным декольте-сеткой
Звезда "Сватов" Кошмал снялась в мини-платье без бретелек с прозрачным декольте-сеткой
  "Я таких фривольностей с Максом себе не позволяла". Кухар высказалась о флирте Никитюк с Чмерковским на "Танцах со звездами"
  "Я таких фривольностей с Максом себе не позволяла". Кухар высказалась о флирте Никитюк с Чмерковским на "Танцах со звездами"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (474164)
2
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (254250)
3
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (171559)
4
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (126677)
5
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (77651)
6
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер (75587)
7
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука (53353)
8
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды (43784)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS