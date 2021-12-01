Журнал "Фокус" составил рейтинг эффективности работы украинских министров

"Говорить об успехах, когда в твоем офисе такой проходной двор чиновников, несколько неуместно. Сам [премьер] Денис Шмыгаль 31 августа на съезде партии "Слуга народа" высказался о самооценке работы правительства под его руководством, отметив, что оценивать, скорее всего, будет некорректно, ведь всегда хочется большего. "Но это точно не двойка", – резюмировал глава действующего Кабмина. Точно, не двойка: по сравнению с предыдущим годом общая оценка Кабинета даже выросла с пяти до 5,4 балла. Несмотря на ушедшего после семи лет в должности Арсена Авакова, в Кабмине еще остались "столпы", которые "держат марку". Среди таковых эксперты назвали министра финансов Сергея Марченко, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, главу МИД Дмитрия Кулебу, министра развития территорий Алексея Чернышова", – сказано в материале.

Авторы отметили быстрое внедрение Минцифры сертификатов о вакцинации, взвешенную бюджетную политику и эффективное управление госдолгом от Министерства финансов, активную работу МИД в сфере развития украино-американских отношений и инициативу "Крымской платформы".

Эксперты позитивно оценили работу главы Минрегиона Алексея Чернышова по цифровизации административных услуг в сфере строительства, что позволило снизить уровень коррупции, и роль министерства в налаживании отношений между региональными и центральными властями, в частности, в вопросах координации общения мэров и Офиса президента.

Среди аутсайдеров рейтинга – министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, министр энергетики Герман Галущенко, министр образования и науки Сергей Шкарлет и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Оценить эффективность работы министров (и их предшественников в случае с уволенными 3 ноября 2021 года) мы попросили профильных экспертов по 10-балльной шкале. Затем баллы суммировались и делились на число экспертов по каждому фигуранту рейтинга. В итоге получился среднеарифметический балл. Не оценивалась деятельность министра Кабинета министров Олега Немчинова из-за невозможности проанализировать его влияние на процессы в стране. Также в рейтинге мы оценили работу руководителей четырех важных ведомств, которые не входят в состав правительства, но значительно влияют на различные сферы жизни в стране: СБУ, НБУ, НАБУ и Государственного космического агентства. Оценку главе правительства Денису Шмыгалю вывели как среднюю экспертную оценку Кабинета Министров (без учета оценок ведомств)", – объяснили составители рейтинга.