Украина сегодня должна получить $700 млн от МВФ – Шмыгаль

Шмыгаль: Сегодня эти средства должны поступить в Украину Фото: kmu.gov.ua

"22 ноября Совет директоров МВФ одобрил выделение второго транша для Украины в размере почти $700 млн. Сегодня эти средства должны поступить в Украину", – отметил глава Кабмина.

Эти средства планируют направить на борьбу с эпидемией и поддержку финансовой системы Украины, сообщил президент Владимир Зеленский 22 ноября.