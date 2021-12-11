Разумков о Зеленском: Поведение на пресс-конференции – это не предел

Журналистка вспомнила пресс-марафон Зеленского, на котором он эмоционально высказывался, реагировал на вопросы и вступал в перепалки с журналистами, и спросила, как он ведет себя во время дискуссий без присутствия прессы.

"Мне, наверное, некорректно будет говорить о том, как ведет себя президент за закрытыми дверями, можно у него спросить. Но я скажу так: поведение на пресс-конференции – это не предел... Не предел возможностей", – ответил Разумков.

Развивать эту тему он отказался, попросив "оставаться в рамках приличия" и добавив, что "все все видят, все все понимают".

Разумков рассказал, что последний раз общался с Зеленским на совещании по повестке дня Верховной Рады, когда он еще был спикером. В это время он находился на самоизоляции из-за коронавируса.

"Меня так подключили, что ни меня не было слышно, ни я не слышал, что происходит на совещании... Это была, наверное, наша последняя встреча, все, на этом встречи закончились, больше мы не виделись, больше не общались", – рассказал политик.