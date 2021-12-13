Ермак обошел Зеленского в рейтинге влиятельности "Вестей". Гордон вошел в топ-100

"Вести" пишут, что в кулуарах шутят о "президентстве Зеленского во времена правления Андрея Ермака" Фото: president.gov.ua

На первой строчке рейтинга – глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Год назад амбициозный глава Офиса президента делил вместе со своим шефом четвертую строку рейтинга влиятельности. И даже эта позиция – уже парадокс, ведь ОП является, по сути, патронатной, вспомогательной службой, чьи функции не определены Конституцией. Однако реальный, неформальный и "аппаратный" вес его сегодня настолько высок, что в кулуарах ходит вполне серьезная шутка о "президентстве Зеленского во времена правления Андрея Ермака", – отметило издание.

Президент Украины Владимир Зеленский находится на второй позиции рейтинга. "Вести" пишут, что уровень влиятельности президента на процессы в стране вырос.

"Этому способствовал ряд действий, предпринятых главой государства. Главное из них – централизация власти, что проявилось в отставках нелояльных и/или неэффективных министров и чиновников", – сказано в публикации.

На третьем месте рейтинга бизнесмен Игорь Коломойский, за ним следуют бизнесмен Ринат Ахметов и нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медеведчук.

На шестую строчку эксперты поставили санкции, которые стали во время каденции Зеленского значимым инструментом политики.

В первой десятке рейтинга премьер-министр Денис Шмыгаль, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко. На десятом месте – вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Во вторую десятку рейтинга "Вестей" вошли в частности секретарь СНБО Алексей Данилов, бывший глава МВД Арсен Аваков, пятый президент Украины Петр Порошенко, первая леди Украины Елена Зеленская, глава СБУ Иван Баканов.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон находится на 78-й строчке рейтинга. Также в топ-100 вошли педиатр Евгений Комаровский (75), мэр Харькова Игорь Терехов (81), мэр Днепра Борис Филатов (85), певица Тина Кароль (77), генеральный директор Института сердца Борис Тодуров (93).