Ермак обошел Зеленского в рейтинге влиятельности "Вестей". Гордон вошел в топ-100

На первой строчке рейтинга – глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Год назад амбициозный глава Офиса президента делил вместе со своим шефом четвертую строку рейтинга влиятельности. И даже эта позиция – уже парадокс, ведь ОП является, по сути, патронатной, вспомогательной службой, чьи функции не определены Конституцией. Однако реальный, неформальный и "аппаратный" вес его сегодня настолько высок, что в кулуарах ходит вполне серьезная шутка о "президентстве Зеленского во времена правления Андрея Ермака", – отметило издание.
Президент Украины Владимир Зеленский находится на второй позиции рейтинга. "Вести" пишут, что уровень влиятельности президента на процессы в стране вырос.
"Этому способствовал ряд действий, предпринятых главой государства. Главное из них – централизация власти, что проявилось в отставках нелояльных и/или неэффективных министров и чиновников", – сказано в публикации.
На третьем месте рейтинга бизнесмен Игорь Коломойский, за ним следуют бизнесмен Ринат Ахметов и нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медеведчук.
На шестую строчку эксперты поставили санкции, которые стали во время каденции Зеленского значимым инструментом политики.
В первой десятке рейтинга премьер-министр Денис Шмыгаль, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко. На десятом месте – вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Во вторую десятку рейтинга "Вестей" вошли в частности секретарь СНБО Алексей Данилов, бывший глава МВД Арсен Аваков, пятый президент Украины Петр Порошенко, первая леди Украины Елена Зеленская, глава СБУ Иван Баканов.
Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон находится на 78-й строчке рейтинга. Также в топ-100 вошли педиатр Евгений Комаровский (75), мэр Харькова Игорь Терехов (81), мэр Днепра Борис Филатов (85), певица Тина Кароль (77), генеральный директор Института сердца Борис Тодуров (93).
"Вести" публикуют рейтинг людей и явлений, оказавших значительное влияние на жизнь Украины третий год подряд.