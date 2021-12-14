Богдан: Я сидел в своем кабинете, не в кабинете Зеленского. А Ермак в свой редко заходит

Богдан: Первые пару месяцев я мог себе позволить присутствовать при всех командировках и совещаниях Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Владимир Александрович – он пришел из медиарынка. Мне приходилось первые пару месяцев… Там, слава богу, Кабмин был не наш, Верховная Рада была не наша. А Офис президента я мог контролировать по телефону. Первые пару месяцев я мог себе позволить присутствовать при всех командировках каких-то, совещаниях – и все, что там происходит. А дальше все понеслось в тартарары. Я сидел в своем кабинете – не в его. А Ермак в свой редко заходит. Он сидит в его кабинете целыми днями", – подчеркнул Богдан.

По его словам, он "не водил за руку" Зеленского, когда возглавлял Офис президента.

Интервью с Богданом выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

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