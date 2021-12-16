Богдан: Это я привел Сережу Лещенко в штаб. Мой грех, сегодня буду каяться

Богдан: Где Сережа Лещенко и информационное пространство? Что за тяга стрелять себе в ногу? Мазохисты какие-то Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com, Сергій Лещенко / Facebook

"Чтобы достичь полного дна, надо бы усилить конструкцию. Теперь там [в Офисе президента] треглавый дракон и в центре Сережа Лещенко. Сережу Лещенко в штаб я привел. Мой грех. У меня там много грехов. Сегодня буду каяться", – сказал Богдан.

"По бокам дракона", по его словам, советники главы ОП Алексей Арестович и Михаил Подоляк.

Богдан отметил, что рекомендовал Лещенко в то время кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, так как предполагал, что он может стать посредником между штабом и представителями Запада, опасавшимися влияния миллиардера Игоря Коломойского на новоизбранного президента.

"Я Вове сказал: "Это возможность, это ухо от каких-то посольств". У нас тогда во время избирательной кампании была трагедия всех посольств… "Вы люди Коломойского". Ну, мы взяли тех товарищей, которые имеют какую-то определенную ценность, которые могут донести мысли. Один из них был Сережа Лещенко. Потом, после выборов он обиделся, что его не взяли в народные депутаты от "Слуги народа". А мы не могли его взять… У нас концепция: не брать депутатов прошлой власти. Вообще никаких депутатов не брать. Новые лица. Ну, концепция. Он обиделся, пошел... Потом про него все забыли. Я его вернул обратно. "Что ты хочешь?" – "Укрзалізницію" хочу". – "На, иди на УЗ, борись с коррупцией". Но где Сережа Лещенко и информационное пространство? Что за тяга стрелять себе в ногу? Мазохисты какие-то", – заявил Богдан.

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