Богдан: Это я привел Сережу Лещенко в штаб. Мой грех, сегодня буду каяться

"Чтобы достичь полного дна, надо бы усилить конструкцию. Теперь там [в Офисе президента] треглавый дракон и в центре Сережа Лещенко. Сережу Лещенко в штаб я привел. Мой грех. У меня там много грехов. Сегодня буду каяться", – сказал Богдан.
"По бокам дракона", по его словам, советники главы ОП Алексей Арестович и Михаил Подоляк.
Богдан отметил, что рекомендовал Лещенко в то время кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, так как предполагал, что он может стать посредником между штабом и представителями Запада, опасавшимися влияния миллиардера Игоря Коломойского на новоизбранного президента.
"Я Вове сказал: "Это возможность, это ухо от каких-то посольств". У нас тогда во время избирательной кампании была трагедия всех посольств… "Вы люди Коломойского". Ну, мы взяли тех товарищей, которые имеют какую-то определенную ценность, которые могут донести мысли. Один из них был Сережа Лещенко. Потом, после выборов он обиделся, что его не взяли в народные депутаты от "Слуги народа". А мы не могли его взять… У нас концепция: не брать депутатов прошлой власти. Вообще никаких депутатов не брать. Новые лица. Ну, концепция. Он обиделся, пошел... Потом про него все забыли. Я его вернул обратно. "Что ты хочешь?" – "Укрзалізницію" хочу". – "На, иди на УЗ, борись с коррупцией". Но где Сережа Лещенко и информационное пространство? Что за тяга стрелять себе в ногу? Мазохисты какие-то", – заявил Богдан.
Лещенко – бывший журналист, стал известен благодаря журналистским расследованиям, часть которых провел вместе с Мустафой Найемом.
В 2014 году вместе с Найемом и Светланой Залищук был избран в Верховную Раду по списку "Блока Петра Порошенко". 28 февраля 2019 года все трое подали заявление о выходе из фракции БПП.
В тот период Лещенко видели на публичных встречах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Сам нардеп в комментарии LB.ua пояснял, что он и другие политики общались с Зеленским "как эксперты с человеком, у которого нет политического опыта, дав ему важные советы с точки зрения предстоящих политических вызовов".
В 2019 году Лещенко баллотировался в нардепы по мажоритарному округу, но проиграл.
Его назначили членом наблюдательного совета "Укрзалізниці" в конце 2019 года. Он подавал в НАПК информацию, согласно которой за май 2021 года он получил зарплату в качестве члена набсовета "Укрзалізниці" в размере 332 тыс. грн. В прошлом году средняя месячная зарплата Лещенко составляла около 210 тыс. грн.
В сентябре 2021 года Кабинет Министров Украины не продлил контракты с главой наблюдательного совета компании "Укрзалізниця" Шевки Аджунером и членами набсовета Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. 23 сентября стало известно, что министр инфраструктуры Александр Кубраков внес на рассмотрение Кабинета Министров Украины кандидатуры на должности новых членов наблюдательного совета "Укрзалізниці", среди них – Лещенко.
В ноябре нардеп Гео Лерос и экс-нардеп Борислав Береза заявили, что Лещенко теперь будет отвечать за информационную политику Офиса президента вместо помощника руководителя ОП Михаила Подоляка. Лещенко это опроверг, но выразил готовность "с радостью помочь",