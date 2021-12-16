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Богдан: Это я привел Сережу Лещенко в штаб. Мой грех, сегодня буду каяться

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Богдан: Где Сережа Лещенко и информационное пространство? Что за тяга стрелять себе в ногу? Мазохисты какие-то
Богдан: Где Сережа Лещенко и информационное пространство? Что за тяга стрелять себе в ногу? Мазохисты какие-то
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com, Сергій Лещенко / Facebook

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что экс-нардеп Сергей Лещенко обижался, что его не взяли в народные депутаты от "Слуги народа", а теперь "усиливает конструкцию" в Офисе президента.

"Чтобы достичь полного дна, надо бы усилить конструкцию. Теперь там [в Офисе президента] треглавый дракон и в центре Сережа Лещенко. Сережу Лещенко в штаб я привел. Мой грех. У меня там много грехов. Сегодня буду каяться", – сказал Богдан.

"По бокам дракона", по его словам, советники главы ОП Алексей Арестович и Михаил Подоляк.

Богдан отметил, что рекомендовал Лещенко в то время кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, так как предполагал, что он может стать посредником между штабом и представителями Запада, опасавшимися влияния миллиардера Игоря Коломойского на новоизбранного президента.

"Я Вове сказал: "Это возможность, это ухо от каких-то посольств". У нас тогда во время избирательной кампании была трагедия всех посольств… "Вы люди Коломойского". Ну, мы взяли тех товарищей, которые имеют какую-то определенную ценность, которые могут донести мысли. Один из них был Сережа Лещенко. Потом, после выборов он обиделся, что его не взяли в народные депутаты от "Слуги народа". А мы не могли его взять… У нас концепция: не брать депутатов прошлой власти. Вообще никаких депутатов не брать. Новые лица. Ну, концепция. Он обиделся, пошел... Потом про него все забыли. Я его вернул обратно. "Что ты хочешь?" – "Укрзалізницію" хочу". – "На, иди на УЗ, борись с коррупцией". Но где Сережа Лещенко и информационное пространство? Что за тяга стрелять себе в ногу? Мазохисты какие-то", – заявил Богдан. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Лещенко – бывший журналист, стал известен благодаря журналистским расследованиям, часть которых провел вместе с Мустафой Найемом.

В 2014 году вместе с Найемом и Светланой Залищук был избран в Верховную Раду по списку "Блока Петра Порошенко". 28 февраля 2019 года все трое подали заявление о выходе из фракции БПП.

В тот период Лещенко видели на публичных встречах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Сам нардеп в комментарии LB.ua пояснял, что он и другие политики общались с Зеленским "как эксперты с человеком, у которого нет политического опыта, дав ему важные советы с точки зрения предстоящих политических вызовов".

В 2019 году Лещенко баллотировался в нардепы по мажоритарному округу, но проиграл. 

Его назначили членом наблюдательного совета "Укрзалізниці" в конце 2019 года. Он подавал в НАПК информацию, согласно которой за май 2021 года он получил зарплату в качестве члена набсовета "Укрзалізниці" в размере 332 тыс. грн. В прошлом году средняя месячная зарплата Лещенко составляла около 210 тыс. грн.

В сентябре 2021 года Кабинет Министров Украины не продлил контракты с главой наблюдательного совета компании "Укрзалізниця" Шевки Аджунером и членами набсовета Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. 23 сентября стало известно, что министр инфраструктуры Александр Кубраков внес на рассмотрение Кабинета Министров Украины кандидатуры на должности новых членов наблюдательного совета "Укрзалізниці", среди них – Лещенко.

В ноябре нардеп Гео Лерос и экс-нардеп Борислав Береза заявили, что Лещенко теперь будет отвечать за информационную политику Офиса президента вместо помощника руководителя ОП Михаила Подоляка. Лещенко это опроверг, но выразил готовность "с радостью помочь",

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Сергей Лещенко, народные депутаты, Слуга народа, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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