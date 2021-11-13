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ПОЛИТИКА

"Я с радостью помогу, но на место Подоляка не претендую". Лещенко прокомментировал информацию о назначении в ОП

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Сергей Лещенко: Я очень польщен тем, что мои идеи, публично объявленные, слушают и "слуги" их используют
Сергей Лещенко: Я очень польщен тем, что мои идеи, публично объявленные, слушают и "слуги" их используют
Скриншот: СЕРГІЙ ЛЕЩЕНКО / Facebook

Бывший член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко заявил, что не претендует на место советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, однако готов с радостью помогать и советовать по вопросам информационной политики в ОП. Об этом он заявил на своем YouTube-канале, комментируя информацию о своем переходе на работу в Офис президента на должность куратора информационной политики.

"Я очень польщен тем, что мои идеи, публично объявленные, слушают и "слуги" их используют, что они прислушиваются к моим советам, и если приглашают меня на какие-то тренинги – я с радостью им помогу, но на место Подоляка в Офисе президента я не претендую", – заявил Лещенко.

О его якобы переходе на работу в Офис президента сообщил в Facebook бывший народный депутат Борислав Береза. 

"Подоляк уже не главный по идеологии и информационной политике ОП. После известного обвала рейтинга до 21% его [Подоляка] выставили за дверь с волчьим билетом… Только не смейтесь. Вместо Подоляка будет… Сергей Лещенко", – сообщил Береза со ссылкой на свои источники.

По информации экс-нардепа, Подоляк формально какое-то время может оставаться советником Ермака, но полномочия управлять информационной повесткой офиса у него отобрали.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7153712264654818

Эту информацию подтвердила в Facebook бывший член фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер. 

https://www.facebook.com/milabst/videos/421641482879836/

По мнению Березы, назначение Лещенко куратором медийной политики Офиса президента ускорит падение рейтинга власти.

"А знаете, почему я не считаю, что назначение нелепого и продажного Лещенко главным пропагандистом ОП является плохой новостью? Потому что мне как гражданину Украины неприемлема политика действующего президента. Я считаю, что он работает во вред Украине. И мне очень не хочется, чтобы она затянулась еще и на второй срок. Одного более чем достаточно", – подытожил Береза.

О назначении Лещенко он также заявлял в эфире телеканала "Прямий".

Контекст:

Лещенко назначили членом наблюдательного совета "Укрзалізниці" в конце 2019 года. Он подавал в НАПК информацию, согласно которой за май 2021 года он получил зарплату в качестве члена набсовета "Укрзалізниці" в размере 332 тыс. грн. В прошлом году средняя месячная зарплата Лещенко составляла около 210 тыс. грн.

Кабинет Министров Украины не продлил контракты с главой наблюдательного совета компании "Укрзалізниця" Шевки Аджунером и членами набсовета Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. 23 сентября стало известно, что Кубраков внес на рассмотрение Кабинета Министров Украины кандидатуры на должности новых членов наблюдательного совета "Укрзалізниці", среди них – Лещенко.

29 сентября начался конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета "Укрзалізниці".

Теги: Сергей Лещенко, Борислав Береза, Офис президента Украины, Людмила Буймистер, назначение
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