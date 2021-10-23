Советник главы Офиса президента Подоляк: Лещенко – не мой подчиненный

Михаил Подоляк: Когда ты, как Сергей Лещенко, публично высказываешь свою позицию, тогда и дискуссия другого уровня Фото: radiosvoboda.org

"Сергей Анатольевич Лещенко не является моим подчиненным. Он лично считает, что президент Владимир Зеленский является оптимальным на данный момент для Украины. Это его позиция, он об этом публично высказывается, и это очень хорошая позиция безотносительно к фамилии президента, он ее публично высказывает, публично защищает и дает возможность с ним об этом дискутировать", – заявил Подоляк.

Он считает, что такие блогеры, как Лещенко, выводят уровень дискуссии об общественно-политической жизни на другой уровень.

"Когда ты, как Сергей Лещенко, публично высказываешь свою позицию, тогда и дискуссия другого уровня. Это не какой-нибудь анонимный бот, это человек, который верит в то, что он говорит. Только такие блогеры могут давать нормальный толчок для дискуссии общественной, которой у нас кстати не хватает", – отметил советник главы ОП.