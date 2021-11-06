"Украинская железная дорога – удобно и выгодно, но только для вас". Власенко "поздравил" Лещенко с Днем железнодорожника

"Значение украинской железной дороги тяжело переоценить – она, отдаляя каждого из нас от возможности комфортно путешествовать по Украине, дает возможность вам уже который год покупать себе элитную недвижимость", – пишет Власенко.
Также в тексте "поздравления" говорится, что "украинская железная дорога – удобно и выгодно, но, к сожалению, пока только для вас и ваших приспешников".
"Пожелаю вам иметь хоть немного человеческих качеств – честности, умения нести ответственность и уменьшения ненасытности", – завершил письмо Власенко.
"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.
Лещенко назначили членом наблюдательного совета "Укрзалізниці" в конце 2019 года. В 2021-м Кабинет Министров Украины не продлил контракт с ним Лещенко и рядом других членов Набсовета. 23 сентября стало известно, что министр инфраструктуры Александр Кубраков внес на рассмотрение Кабинета Министров Украины кандидатуры на должности новых членов наблюдательного совета "Укрзалізниці", среди них – Лещенко.
29 сентября начался конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета "Укрзалізниці", документы можно подавать до 29 октября включительно.