"Украинская железная дорога – удобно и выгодно, но только для вас". Власенко "поздравил" Лещенко с Днем железнодорожника

Власенко (на фото) заявил, что "Укрзалізниця" дает возможность Лещенко покупать себе элитную недвижимость Фото: batkivshchyna.lviv.ua

"Значение украинской железной дороги тяжело переоценить – она, отдаляя каждого из нас от возможности комфортно путешествовать по Украине, дает возможность вам уже который год покупать себе элитную недвижимость", – пишет Власенко.

Также в тексте "поздравления" говорится, что "украинская железная дорога – удобно и выгодно, но, к сожалению, пока только для вас и ваших приспешников".

"Пожелаю вам иметь хоть немного человеческих качеств – честности, умения нести ответственность и уменьшения ненасытности", – завершил письмо Власенко.