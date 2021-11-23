"Лучший кокс из Авдеевского коксохима". В интернете появилось видео, где человек, похожий на Лещенко, нюхает наркотики. Он прокомментировал

Лещенко: Шок! Сенсация! На анонимных Telegram-каналах вышло видео, где вроде бы я что-то нюхаю, вероятно, кокс Фото: Александр Сенько / Facebook

Ролик появился в созданном в тот же день анонимном Telegram-канале "Регент". Его опубликовали дважды, сначала подписав: "Слава "Укрзалізниці"!", и второй раз с подписью: "Июнь 2021. Продолжение следует". Других записей в канале нет. Герой ролика сидит за столом в одиночестве в напоминающем офисное помещение, одет он в светлую водолазку и черный пиджак, отсылающим к наряду на аватарке Лещенко в Facebook.

Вскоре видео опубликовал в Facebook внефракционный народный депутат Гео Лерос.

"Теперь раскрыта тайна бредней Сергея Лещенко. Мне уже подтвердили, что видео не фейк", – написал он. Нардеп также заявил, что "это развлечение общее" у президента Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака и их окружения.

Сам Лещенко опубликовал в Facebook ироничный пост, обратив внимание на моменты, показывающие, на его взгляд, недостоверность ролика. "Шок! Сенсация! На анонимных Telegram-каналах вышло видео, где вроде бы я что-то нюхаю, вероятно, кокс. По этому поводу есть несколько вопросов и замечаний", – написал он и спросил, почему ролик вышел на анонимном Telegram-канале, а не в "Свободе слова Савика Шустера" на ТРК "Украина". "Второе. Если подписываете, что это июнь, то одевайте меня в футболку или рубашку, а не в шерстяной пиджак и шерстяную светлую водолазку. Я их ношу в холода. Третье. Дорисуйте еще обручальное кольцо на правой руке. Я его никогда не снимаю, а на "видео" почему-то нет. Четвертое. Подтверждаю, что лучший кокс из Авдиевского коксохима Рината Ахметова", – заявил Лещенко. Он также назвал примечательным, что видео распространил именно Лерос, и, по его словам, телеканал "Прямой". "Наркотики – это фишка этого ТВ-канала еще с президентских выборов 2019 года", – отметил политик.

В комментариях у Лещенко обратили внимание на то, что ролику следовало подобрать "саундтрек в стиле техно", и Лещенко называет это "пятым промахом". В стиле техно выступает жена Лещенко Анастасия Топольская (она же DJ Настя).

Скриншот: Сергій Лещенко / Facebook

На прямой вопрос, так "нюхал или нет", Лещенко ответил, что нет.