Богдан ответил, вернется ли в Офис президента Украины за $10 млн в месяц

Богдан: Это электрический стул. Ты не можешь решить эту проблему Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я не хочу быть главой Офиса президента. Вообще в теории не хочу быть государственным служащим. Но дай мне сейчас $10 млн в месяц, я туда не пойду. Это электрический стул. Ты не можешь решить эту проблему", – отметил Богдан.

По его словам, проблемы решить невозможно, даже если "американцы дадут $275 млрд".

"Вот они взяли тебе и дали. А газа нет. Его купить негде. Его физически нигде нет. Угля нет", – сказал экс-глава ОПУ.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube