Богдан ответил, вернется ли в Офис президента Украины за $10 млн в месяц

"Я не хочу быть главой Офиса президента. Вообще в теории не хочу быть государственным служащим. Но дай мне сейчас $10 млн в месяц, я туда не пойду. Это электрический стул. Ты не можешь решить эту проблему", – отметил Богдан.
По его словам, проблемы решить невозможно, даже если "американцы дадут $275 млрд".
"Вот они взяли тебе и дали. А газа нет. Его купить негде. Его физически нигде нет. Угля нет", – сказал экс-глава ОПУ.
Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.
В феврале 2020-го президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.
После этого Зеленский назначил руководителем Офиса президента своего помощника Андрея Ермака.