ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Богдан об угрозах Зеленского: Враг на границе, в стране все кризисы, а ты бегаешь, чтобы посадить журналистов и блогеров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Богдан: В Украине не воспринимают сумасшедшего диктатора, который обещает всех посадить
Богдан: В Украине не воспринимают сумасшедшего диктатора, который обещает всех посадить
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, поступают ли ему угрозы.

"Мне – нет. Ну, кроме Владимира Александровича [Зеленского], который дела заказывает и посадить требует, нет… Бл…дь, человек, который веерно рассказывает, кого он, блин, посадит, – это очень плохая карма. Это я не знаю ни одного, у которого это хорошо закончилось, – сказал Богдан. – Ответка от общества – она будет очень плохая, очень сильная. Не воспринимают у нас в стране сумасшедшего диктатора, который обещает посадить всех".

Украина "это не любит", отметил Гордон.

"Они думают, что можно какими-то ботами, лидерами мнений и шизофрениками испугать – кого? Гордона, всех испугать… Ты очень боишься их?.. Смотри: посадить… Если ты говоришь, что если ты принял для себя внутреннее решение, ты это не орешь, бл…дь, на каждом столбе. Человека сначала посадят, а ты будешь делать вид, что ты его защищаешь. Ты же президент. Что же ты бегаешь, как этот… на всех столбах кукарекаешь? "Того посажу, этого посажу, того посажу…" Страна, бл…дь, слушай… враг на границе, у тебя лебеди летят, у тебя все кризисы, бл…дь. И ты бегаешь… ты занимаешься, чтобы посадить журналистов, каких-то блогеров, бл…дь, [нардепа Гео] Лероса", – подчеркнул Богдан.

Контекст:

Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще "ничего не решил по поводу второго срока".

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

В конце ноября 2021 года в эфире телеканала "Украина 24" Гордон рассказал, что разочаровался в президенте Зеленском. Он напомнил, что в 2019 году выступал категорически против переизбрания Порошенко и публично агитировал голосовать за Зеленского, надеясь, что тот быстро проведет необходимые реформы. Но за два с половиной года президентства Зеленского, по мнению журналиста, в Украине "не была проведена ни одна заметная реформа, даже не стартовала борьба с коррупцией, мы наблюдаем только еще большую концентрацию власти вокруг Офиса президента и давление на свободу слова". После этого заявления Зеленский сказал журналистам, что Гордон "аж из штанов выбрасывается", так не хочет, чтобы он шел на второй президентский срок. Гордон ответил, что Зеленский сам обещал быть главой государства только один срок и должен держать слово, а также обвинил Офис президента в информационной кампании против себя.

Богдан заявил в интервью Гордону, что против него и других критиков власти готовят уголовные производства. После интервью с Богданом Гордон обратился в Офис генпрокурора, СБУ, полицию, ГБР и посольства западных стран в связи с возможным проведением в отношении него негласных следственно-разыскных действий.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, граница, угрозы, кризис, Владимир Зеленский, журналисты, президент, борьба, блогеры, интервью, власть, Андрей Богдан, критика, давление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Принимаем заказы на новогодние вечеринки". Тимошенко исполнила соло на ударных
"Принимаем заказы на новогодние вечеринки". Тимошенко исполнила соло на ударных
  "Это не болезнь, а психиатрическое расстройство". Откровения Богдана о Зеленском и другие самые популярные видео украинского YouTube
  "Это не болезнь, а психиатрическое расстройство". Откровения Богдана о Зеленском и другие самые популярные видео украинского YouTube G
"Похоже, она беременна", "Еще один ребенок?" Бывшая Илона Маска снялась дома в трусах с очень низкой посадкой
"Похоже, она беременна", "Еще один ребенок?" Бывшая Илона Маска снялась дома в трусах с очень низкой посадкой
"Сенсационные ноги", "Девушка мечты", "Так горячо". 55-летняя Кроуфорд обнажила бедро и плечо в соблазнительной позе
"Сенсационные ноги", "Девушка мечты", "Так горячо". 55-летняя Кроуфорд обнажила бедро и плечо в соблазнительной позе
"Вы специально так одеваете сестру?", "Колхозницы". 39-летняя Подольская показала свою сестру-двойняшку
"Вы специально так одеваете сестру?", "Колхозницы". 39-летняя Подольская показала свою сестру-двойняшку
Гордон об интервью с Лукашенко: Сын его, Коля – мой фанат – сказал: "Папа, ты чего? Ты только Гордону и давай интервью"
Гордон об интервью с Лукашенко: Сын его, Коля – мой фанат – сказал: "Папа, ты чего? Ты только Гордону и давай интервью"
Бен Аффлек признался, что пил, потому что был несчастлив в браке с Дженнифер Гарнер
Бен Аффлек признался, что пил, потому что был несчастлив в браке с Дженнифер Гарнер
"Как получается, что соски пробиваются сквозь ткань?" Астафьева снялась в халате на голое тело
"Как получается, что соски пробиваются сквозь ткань?" Астафьева снялась в халате на голое тело
"Ты такая красивая и сексуальная, даже когда мочишь пол". Мадонна поработала уборщицей в кинотеатре
"Ты такая красивая и сексуальная, даже когда мочишь пол". Мадонна поработала уборщицей в кинотеатре
  62-летний Ярославский о молодой жене: Будем осыпать бриллиантами и жемчугами, чтобы она оставалась дома
  62-летний Ярославский о молодой жене: Будем осыпать бриллиантами и жемчугами, чтобы она оставалась дома
"Почему надо врать: "Я буду любить жену больше, чем 15-летнюю девочку?" Проклова подтвердила, что несовершеннолетней крутила роман с Табаковым
"Почему надо врать: "Я буду любить жену больше, чем 15-летнюю девочку?" Проклова подтвердила, что несовершеннолетней крутила роман с Табаковым
ДиКаприо отказался сниматься с голой Мерил Стрип в фильме "Не смотрите наверх"
ДиКаприо отказался сниматься с голой Мерил Стрип в фильме "Не смотрите наверх"
"Все хорошо, но только не пропускай терапию". Экс-возлюбленная Маска в боди широко развела ноги на фоне Сатурна
"Все хорошо, но только не пропускай терапию". Экс-возлюбленная Маска в боди широко развела ноги на фоне Сатурна
"Грядут великие перемены". 47-летняя жена мэра Кличко сменила имидж
"Грядут великие перемены". 47-летняя жена мэра Кличко сменила имидж
"Я начала смотреть порно в 11 лет, и это разрушило мой мозг". Билли Айлиш рассказала, как порнография повлияла на ее жизнь
"Я начала смотреть порно в 11 лет, и это разрушило мой мозг". Билли Айлиш рассказала, как порнография повлияла на ее жизнь
"Был сильно пьян". СМИ сообщили, что 59-летнему Лепсу потребовалась помощь психиатра. Представители артиста это отрицают
"Был сильно пьян". СМИ сообщили, что 59-летнему Лепсу потребовалась помощь психиатра. Представители артиста это отрицают
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (230678)
2
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность (118199)
3
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (113436)
4
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (82649)
5
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (80671)
6
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (78834)
7
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом (38151)
8
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена (36339)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS