Богдан об угрозах Зеленского: Враг на границе, в стране все кризисы, а ты бегаешь, чтобы посадить журналистов и блогеров

"Мне – нет. Ну, кроме Владимира Александровича [Зеленского], который дела заказывает и посадить требует, нет… Бл…дь, человек, который веерно рассказывает, кого он, блин, посадит, – это очень плохая карма. Это я не знаю ни одного, у которого это хорошо закончилось, – сказал Богдан. – Ответка от общества – она будет очень плохая, очень сильная. Не воспринимают у нас в стране сумасшедшего диктатора, который обещает посадить всех".

Украина "это не любит", отметил Гордон.

"Они думают, что можно какими-то ботами, лидерами мнений и шизофрениками испугать – кого? Гордона, всех испугать… Ты очень боишься их?.. Смотри: посадить… Если ты говоришь, что если ты принял для себя внутреннее решение, ты это не орешь, бл…дь, на каждом столбе. Человека сначала посадят, а ты будешь делать вид, что ты его защищаешь. Ты же президент. Что же ты бегаешь, как этот… на всех столбах кукарекаешь? "Того посажу, этого посажу, того посажу…" Страна, бл…дь, слушай… враг на границе, у тебя лебеди летят, у тебя все кризисы, бл…дь. И ты бегаешь… ты занимаешься, чтобы посадить журналистов, каких-то блогеров, бл…дь, [нардепа Гео] Лероса", – подчеркнул Богдан.