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ГБР завершило расследование в отношении Лероса по двум уголовным производствам

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В отношении Лероса открыты производства за его поведение в Раде и неисполнение решения суда
В отношении Лероса открыты производства за его поведение в Раде и неисполнение решения суда
Фото: rbc.ua

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении внефракционного народного депутата Гео Лероса, который является фигурантом двух уголовных производств. Об этом сообщила пресс-служба ГБР 9 декабря.

Пресс-служба не называет имени Лероса, но по обстоятельствам дел очевидно, что речь идет о нем. 

"Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Украины, подозреваемого в хулиганстве и невыполнении решения суда", – говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что 11-го и 12 ноября нардепу сообщили о подозрении. В первом случае речь шла о том, что 4 ноября "народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства".

Второе подозрение вручено за то, что нардеп не опроверг распространенную на его странице в соцсети информацию, которую в августе Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.

ГБР квалифицировало уголовные правонарушения в первом случае по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу); во втором – по ч. 1 ст. 382 (неисполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.

Контекст:

4 ноября, когда президент выступал на заседании парламента, Лерос показал президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку средний палец. Также с трибуны Лерос назвал Зеленского "предателем".

11 ноября ГБР вручило ему подозрение в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу). На следующий день нардепу вручили еще одно подозрение – за то, что он не выполнил решение суда и не опроверг свой пост в Facebook о брате главы ОП Денисе Ермаке.

Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства. Киевский апелляционный суд оставил эту меру пресечения в силе.

На время следующего выступления Зеленского в Раде, 1 декабря, ГБР назначило Леросу допрос.

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, хулиганство, Государственное бюро расследований, Гео Лерос, суд, ГБР, нардеп
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