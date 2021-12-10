ГБР завершило расследование в отношении Лероса по двум уголовным производствам

В отношении Лероса открыты производства за его поведение в Раде и неисполнение решения суда Фото: rbc.ua

Пресс-служба не называет имени Лероса, но по обстоятельствам дел очевидно, что речь идет о нем.

"Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Украины, подозреваемого в хулиганстве и невыполнении решения суда", – говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что 11-го и 12 ноября нардепу сообщили о подозрении. В первом случае речь шла о том, что 4 ноября "народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства".

Второе подозрение вручено за то, что нардеп не опроверг распространенную на его странице в соцсети информацию, которую в августе Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.

ГБР квалифицировало уголовные правонарушения в первом случае по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу); во втором – по ч. 1 ст. 382 (неисполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.