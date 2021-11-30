"Чтобы не присутствовал на послании Зеленского". ГБР вызвало Лероса на допрос 1 декабря

В ней указано, что Лероса вызывают в ГБР на 10.00 1 декабря, в день, когда в Верховной Раде выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Лероса, согласно повестке, вызывают на допрос по делу о среднем пальце.

"С...ки из ГБР специально вызывают меня на допрос на 1 декабря, чтоб я не присутствовал на послании Зеленского. Мои адвокаты в этот день не могут присутствовать, у них в это время другие суды. Они попросили перенести допрос, на что получили в ответ угрозы", – прокомментировал нардеп происходящее.

Лерос добавил, что его адвокатов Игоря Черезова и Сергея Комлева "по указанию Банковой" планируют лишить свидетельств о праве заниматься адвокатской деятельностью.

"История давления продолжается с момента, когда адвокаты стали моими защитниками. Сначала им приходили "дружественные" рекомендации не браться за мои дела, но после последней успешной защиты в суде, благодаря которому властям не удалось меня посадить под домашний арест, Офис президента усиленно ищет возможность их запугать и привлечь к ответственности по сфальсифицированным жалобам. Чтобы оспорить будущие незаконные решения, у адвокатов уйдут месяцы, а в их случае – годы. Этого будет достаточно, чтобы оставить меня без защиты в судах и запугать других адвокатов, чтобы никто не брался за мои дела", – написал нардеп.