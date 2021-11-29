Корниенко призвал депутатов вести себя культурно на послании Зеленского в Раде

Корниенко отметил, что во время ежегодного послания президента не будет никаких обсуждений, выступлений и вопросов.
"Надеемся, что все коллеги по парламенту будут придерживаться регламента, а также высокого уровня правовой культуры и даже поведенческой культуры, потому что мы уже неоднократно наблюдали нарушения регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей", – сказал Корниенко.
1 декабря Зеленский выступит на заседании парламента с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
4 ноября, когда президент был в парламенте, народный депутат Гео Лерос показал Зеленскому средний палец. Также с трибуны Лерос назвал Зеленского "предателем".
11 ноября ГБР вручило ему подозрение вручили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу).
Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства.