Корниенко призвал депутатов вести себя культурно на послании Зеленского в Раде

1 декабря Зеленский выступит на заседании парламента с ежегодным посланием к Верховной Раде Фото: EPA

Корниенко отметил, что во время ежегодного послания президента не будет никаких обсуждений, выступлений и вопросов.

"Надеемся, что все коллеги по парламенту будут придерживаться регламента, а также высокого уровня правовой культуры и даже поведенческой культуры, потому что мы уже неоднократно наблюдали нарушения регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей", – сказал Корниенко.