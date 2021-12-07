"Трое судей с круглыми от удивления глазами". Апелляционный суд оставил Леросу меру пресечения в виде личного обязательства

"Країна мрій Зеленського", когда трое судей апелляционного суда, выслушивая аргументы защиты с круглыми от удивления глазами, ах...евают, какое своеволие – решение Печерского суда относительно применения санкций против меня. На вопрос судьи прокурору, как вносилась в ЕРДР информация о неисполнении мной решения суда, прокурор ответил, что нашел информацию в интернете. В интернете, Карл!" – рассказал он.

По мнению Лероса, сами судьи не видят риска, что он "будет куда-то убегать". Меру пресечения ему оставили в силе, как считает нардеп, "после звонка из офиса Зеленского".

Он заявил, что единственный оставшийся у него выход – обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение прав и свобод с целью политического преследования.