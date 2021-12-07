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ПОЛИТИКА

"Трое судей с круглыми от удивления глазами". Апелляционный суд оставил Леросу меру пресечения в виде личного обязательства

Лерос намерен жаловаться в ЕСПЧ на политическое преследование
Лерос намерен жаловаться в ЕСПЧ на политическое преследование
Фото: Ґрати / Telegram (архив)

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде личного обязательства для нардепа Гео Лероса в рамкх производства, открытого после демонстрации в Раде среднего пальца в сторону президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом Лерос сообщил в Facebook.

"Країна мрій Зеленського", когда трое судей апелляционного суда, выслушивая аргументы защиты с круглыми от удивления глазами, ах...евают, какое своеволие – решение Печерского суда относительно применения санкций против меня. На вопрос судьи прокурору, как вносилась в ЕРДР информация о неисполнении мной решения суда, прокурор ответил, что нашел информацию в интернете. В интернете, Карл!" – рассказал он.

По мнению Лероса, сами судьи не видят риска, что он "будет куда-то убегать". Меру пресечения ему оставили в силе, как считает нардеп, "после звонка из офиса Зеленского".

Он заявил, что единственный оставшийся у него выход – обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение прав и свобод с целью политического преследования.

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4596317920405301

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4595948950442198

Контекст:

1 декабря Зеленский выступил на заседании парламента с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Движение в правительственном квартале с утра ограничили. 

4 ноября, в предыдущий раз, когда президент был в парламенте, Лерос показал Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку средний палец. Также с трибуны Лерос назвал Зеленского "предателем". 

11 ноября ГБР вручило ему подозрение в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу). На следующий день нардепу вручили еще одно подозрение – за то, что он не выполнил решение суда и не опроверг свой пост в Facebook о брате главы ОП Денисе Ермаке. 

Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства.

На время выступления Зеленского в Раде 1 декабря ГБР назначило Леросу допрос

Теги: Владимир Зеленский, апелляционный суд, Гео Лерос, личное обязательство, суд
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