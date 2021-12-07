"Трое судей с круглыми от удивления глазами". Апелляционный суд оставил Леросу меру пресечения в виде личного обязательства

"Країна мрій Зеленського", когда трое судей апелляционного суда, выслушивая аргументы защиты с круглыми от удивления глазами, ах...евают, какое своеволие – решение Печерского суда относительно применения санкций против меня. На вопрос судьи прокурору, как вносилась в ЕРДР информация о неисполнении мной решения суда, прокурор ответил, что нашел информацию в интернете. В интернете, Карл!" – рассказал он.
По мнению Лероса, сами судьи не видят риска, что он "будет куда-то убегать". Меру пресечения ему оставили в силе, как считает нардеп, "после звонка из офиса Зеленского".
Он заявил, что единственный оставшийся у него выход – обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение прав и свобод с целью политического преследования.
1 декабря Зеленский выступил на заседании парламента с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Движение в правительственном квартале с утра ограничили.
4 ноября, в предыдущий раз, когда президент был в парламенте, Лерос показал Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку средний палец. Также с трибуны Лерос назвал Зеленского "предателем".
11 ноября ГБР вручило ему подозрение в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу). На следующий день нардепу вручили еще одно подозрение – за то, что он не выполнил решение суда и не опроверг свой пост в Facebook о брате главы ОП Денисе Ермаке.
Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства.
На время выступления Зеленского в Раде 1 декабря ГБР назначило Леросу допрос.