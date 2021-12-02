Лерос о своем визите в ГБР: Лучший допрос в жизни, следователь умолял посидеть еще

Адвокаты Лероса не могли прийти на его допрос Фото: rbc.ua

"Вы знаете, это лучший мой допрос в жизни. Впервые в жизни меня следователь умолял посидеть еще 5–10 минут", – сказал Лерос.

Он пояснил, что не давал показаний, поскольку его адвокаты не смогли присутствовать на допросе, и ни одного вопроса ему не задали.

Нардеп убежден, что вызов в ГБР был связан с намерением не допустить его присутствия в Верховной Раде, где выступал президент Владимир Зеленский.

"У двух моих адвокатов было судебное заседание. Я сразу его [следователя] предупредил, что я не могу давать какие-либо показания, так как у меня нет адвокатов. Напоследок он говорит: "Я вас умоляю посидеть еще немного". Ну, это понятно было, чтобы я не был там", – сказал Лерос.