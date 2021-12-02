Лерос о своем визите в ГБР: Лучший допрос в жизни, следователь умолял посидеть еще

"Вы знаете, это лучший мой допрос в жизни. Впервые в жизни меня следователь умолял посидеть еще 5–10 минут", – сказал Лерос.
Он пояснил, что не давал показаний, поскольку его адвокаты не смогли присутствовать на допросе, и ни одного вопроса ему не задали.
Нардеп убежден, что вызов в ГБР был связан с намерением не допустить его присутствия в Верховной Раде, где выступал президент Владимир Зеленский.
"У двух моих адвокатов было судебное заседание. Я сразу его [следователя] предупредил, что я не могу давать какие-либо показания, так как у меня нет адвокатов. Напоследок он говорит: "Я вас умоляю посидеть еще немного". Ну, это понятно было, чтобы я не был там", – сказал Лерос.
1 декабря Зеленский выступил на заседании парламента с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Движение в правительственном квартале с утра ограничили.
4 ноября, в предыдущий раз, когда президент был в парламенте, Лерос показал Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку средний палец. Также с трибуны Лерос назвал Зеленского "предателем".
11 ноября ГБР вручило ему подозрение в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу).
Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства.
На время выступления Зеленского в Раде 1 декабря ГБР назначило Леросу допрос.
Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко призвал нардепов соблюдать "правовую и поведенческую культуру" во время выступления Зеленского в парламенте