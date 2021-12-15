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Богдан: Зеленский раньше с людьми общался, а сейчас у него охраны 57 человек

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Богдан (на фото) отметил, что не хочет встречать Зеленского
Богдан (на фото) отметил, что не хочет встречать Зеленского
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Богдан сообщил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что скажет при встрече президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Давай, бл…дь, путем этого… опытным путем определим, что произойдет в этом случае. Я не знаю. Я не хожу по рынкам – он уже и подавно не ходит. Смотри: мы когда-то вначале… Ты заметил, бл…дь? Я его в люди вытаскивал. Мы в рестораны ходили, мы по Крещатику, бл…дь, гуляли... Мы в море купались, он с людьми общался... Ты видел что-нибудь подобное сейчас? Он, сука, на моей Tesla за рулем ездил, колесо мне развалил, козел. Да ладно с тем колесом – так хрен с ним", – сказал Богдан.

У Зеленского "взгляд другой был", отметил Гордон.

"Он с людьми общался. Ты чувствуешь, бл…дь? Там охраны, бл…дь, 57 человек. Там все на броневиках и с охраной ходят. Они потеряли землю под ногами. Они… мысли их, бл…дь, вообще нечеловеческие. Они не понимают, что они творят. Как я его могу встретить? Где? Не хочу его встречать. Предательство за деньги я пойму. Предательство идеи, смысла жизни, смысла целой страны – оно не прощается", – резюмировал Богдан.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, предательство, Крещатик, ресторан, Владимир Зеленский, президент, интервью, охрана, Андрей Богдан, Офис президента Украины, встреча, море
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