ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Биполярное расстройство". Богдан рассказал о психологических проблемах Зеленского

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Богдан: Президент всегда старается быть рядом с другими людьми
Богдан: Президент всегда старается быть рядом с другими людьми
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть психологические проблемы.

"Есть такое, что он всегда старается быть рядом с другими людьми. Но чем это вызвано, я не понимаю. Но есть другая… Смотри: раньше такого не было. Для меня это катастрофа. Я профессиональный адвокат. Для меня… Мне надо за 10 минут оценить человека, чтобы понять, как с ним искать психологический контакт. Пофиг, кто это: судья, прокурор, следователь, клиент, свидетель… Мне надо понять, кто он, как он, какой психотип и как с ним разговаривать: орать на него или добром брать. Есть люди, которые выбиваются. Это судебная психиатрия. Этому каждого студента юридического учат. Маниакально-депрессивный психоз, биполярочка. Это не болезнь – это расстройство. Ну, у каждого человека есть психиатрические расстройства. Кто-то боится высоты, кто-то – замкнутых помещений. Да? А вот то, что было на пресс-конференции, – это была биполярочка. Маниакально ты чем-то заряжен. Вот есть идея, которая дороже тебе жизни. "Я президент. Я тут самый главный. Вы все должны меня слушать. Кто не будет меня слушать, того я посажу". А потом начинается депрессия эта, выгорание – и все ", – отметил Богдан.

По его словам, заявление Зеленского о якобы готовящемся госперевороте нанесло ущерб украинской экономике.

"Чем это вызвано? Зачем? Как это показывать? Зачем идти на такую пресс-конференцию? Посмотри пресс-конференции политических лидеров. Да слово каждое… Да вообще никогда президент не ходит на пресс-конференции. Он хоть раз в год говорит приготовленные тексты. Потому что одно слово может разрушить чьи-то жизни. Какой государственный переворот? Ты себе представляешь, что такое государственный переворот? Это, кроме как удара по экономике, которого, слава Богу, почти не произошло, потому что там тоже никто ему не верит… Это "волки, волки!" А кто прибежит в следующий раз, когда у тебя будет какая-то проблема? Ты же уже все патроны выстрелял", – резюмировал Богдан.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его оппонента, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: экономика, Владимир Зеленский, государственный переворот, психология, власть, Андрей Богдан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я начала смотреть порно в 11 лет, и это разрушило мой мозг". Билли Айлиш рассказала, как порнография повлияла на ее жизнь
"Я начала смотреть порно в 11 лет, и это разрушило мой мозг". Билли Айлиш рассказала, как порнография повлияла на ее жизнь
"Был сильно пьян". СМИ сообщили, что 59-летнему Лепсу потребовалась помощь психиатра. Представители артиста это отрицают
"Был сильно пьян". СМИ сообщили, что 59-летнему Лепсу потребовалась помощь психиатра. Представители артиста это отрицают
"Так чертовски сексуально". 72-летняя модельер Вера Вонг впечатлила сеть образом в ультрамини-платье
"Так чертовски сексуально". 72-летняя модельер Вера Вонг впечатлила сеть образом в ультрамини-платье
  Джамала рассказала о своем гонораре на шоу "Голос. Діти" в 2019 году
  Джамала рассказала о своем гонораре на шоу "Голос. Діти" в 2019 году
"После этого он умер – выключился из игры". Гордон рассказал, какое впечатление на него произвел Morgenshtern
"После этого он умер – выключился из игры". Гордон рассказал, какое впечатление на него произвел Morgenshtern
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь
"Горячо", "Невероятно". 19-летний сын Бекхэма показал, что его девушка умеет делать ртом
"Горячо", "Невероятно". 19-летний сын Бекхэма показал, что его девушка умеет делать ртом
"Красотка на всю голову". Сильно постройневшая Зарицкая крупным планом показала голую грудь и плоский живот
"Красотка на всю голову". Сильно постройневшая Зарицкая крупным планом показала голую грудь и плоский живот
"Если вы женщина, начинайте делать это немедленно". Жена продюсера студии "Квартал 95" выставила пышную грудь в корсете и дала советы
"Если вы женщина, начинайте делать это немедленно". Жена продюсера студии "Квартал 95" выставила пышную грудь в корсете и дала советы
Полуторагодовалый сын Илона Маска заткнул уши, когда его папа выступал на церемонии журнала Time
Полуторагодовалый сын Илона Маска заткнул уши, когда его папа выступал на церемонии журнала Time
"Чтобы мы так жили, как Степушка", "Как же ты продался". В сети обсуждают новую рекламу с участием прославленного Спирс кота-блогера
"Чтобы мы так жили, как Степушка", "Как же ты продался". В сети обсуждают новую рекламу с участием прославленного Спирс кота-блогера
"Обожаю, как на вас смотрит муж!" Бадоева показала своего супруга
"Обожаю, как на вас смотрит муж!" Бадоева показала своего супруга
"У Юлии Владимировны сегодня новый лук". Тимошенко появилась в Раде вся в белом. Фото
"У Юлии Владимировны сегодня новый лук". Тимошенко появилась в Раде вся в белом. Фото
"Давненько мы так не ржали. Настюха повеселила", "Пошлость неописуемая". Волочкова рассмешила вульгарным номером с мужчиной в спортивных штанах
"Давненько мы так не ржали. Настюха повеселила", "Пошлость неописуемая". Волочкова рассмешила вульгарным номером с мужчиной в спортивных штанах
"Записывали песни самопоселенцев". Onuka рассказала об экспедиции в Чернобыльскую зону
"Записывали песни самопоселенцев". Onuka рассказала об экспедиции в Чернобыльскую зону
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (223683)
2
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность (107330)
3
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (82909)
4
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (77822)
5
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (73274)
6
"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку (55422)
7
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (42262)
8
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (37969)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS