"Биполярное расстройство". Богдан рассказал о психологических проблемах Зеленского

"Есть такое, что он всегда старается быть рядом с другими людьми. Но чем это вызвано, я не понимаю. Но есть другая… Смотри: раньше такого не было. Для меня это катастрофа. Я профессиональный адвокат. Для меня… Мне надо за 10 минут оценить человека, чтобы понять, как с ним искать психологический контакт. Пофиг, кто это: судья, прокурор, следователь, клиент, свидетель… Мне надо понять, кто он, как он, какой психотип и как с ним разговаривать: орать на него или добром брать. Есть люди, которые выбиваются. Это судебная психиатрия. Этому каждого студента юридического учат. Маниакально-депрессивный психоз, биполярочка. Это не болезнь – это расстройство. Ну, у каждого человека есть психиатрические расстройства. Кто-то боится высоты, кто-то – замкнутых помещений. Да? А вот то, что было на пресс-конференции, – это была биполярочка. Маниакально ты чем-то заряжен. Вот есть идея, которая дороже тебе жизни. "Я президент. Я тут самый главный. Вы все должны меня слушать. Кто не будет меня слушать, того я посажу". А потом начинается депрессия эта, выгорание – и все ", – отметил Богдан.

По его словам, заявление Зеленского о якобы готовящемся госперевороте нанесло ущерб украинской экономике.

"Чем это вызвано? Зачем? Как это показывать? Зачем идти на такую пресс-конференцию? Посмотри пресс-конференции политических лидеров. Да слово каждое… Да вообще никогда президент не ходит на пресс-конференции. Он хоть раз в год говорит приготовленные тексты. Потому что одно слово может разрушить чьи-то жизни. Какой государственный переворот? Ты себе представляешь, что такое государственный переворот? Это, кроме как удара по экономике, которого, слава Богу, почти не произошло, потому что там тоже никто ему не верит… Это "волки, волки!" А кто прибежит в следующий раз, когда у тебя будет какая-то проблема? Ты же уже все патроны выстрелял", – резюмировал Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube