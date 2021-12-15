"Мы на пороге страшных событий". Богдан объяснил, почему Зеленский не досидит до конца срока

"Я не вижу шансов ему усидеть. Дисбалансы катастрофические: бюджетные, экономические, энергетические, управленческие, военные, правоохранительные. [...] Я не вижу даже того, кто захочет вместо него [занять эту должность], как это исправить, что сделать надо", – сказал экс-глава ОП.
Он сослался на "мировую конъюнктуру".
"Мы на пороге каких-то страшных событий, которых мы вообще… Мы даже не субъект, мы объект. Ты не понимаешь, по-дипломатически его троллят тем, что происходит. Что он сейчас будет выполнять? Какие Минские соглашения? Кто захочет это на себя брать?" – задался вопросом Богдан.
Экс-глава ОП уточнил, что, говоря о том, что Зеленский "не усидит", он выступает против таких способов лишения должности президента, как майданы.
"Это должно быть его добровольное решение. [...] Он может уйти сам, он сам это говорил. Если обстоятельства будут сильнее – встанет и уйдет", – считает Богдан.
Гордон задал ему вопрос, хочет ли, по его мнению, Зеленский пойти на второй президентский срок, и Богдан ответил утвердительно, подчеркнув, что не видит, "чтобы он мог усидеть".
"Ну нельзя заменять телекартинку сущностью. В борьбе холодильника и телевизора всегда победит холодильник", – объяснил экс-глава ОП.
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Согласно результатам опроса, проведенного в ноябре-декабре 2021 года Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group, Зеленский лидирует в президентском рейтинге – его собираются поддержать 25% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Второе место занимает Порошенко – у него 16%.