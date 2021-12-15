"Мы на пороге страшных событий". Богдан объяснил, почему Зеленский не досидит до конца срока

Богдан (на фото) считает, что Зеленский сам может уйти с должности Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я не вижу шансов ему усидеть. Дисбалансы катастрофические: бюджетные, экономические, энергетические, управленческие, военные, правоохранительные. [...] Я не вижу даже того, кто захочет вместо него [занять эту должность], как это исправить, что сделать надо", – сказал экс-глава ОП.

Он сослался на "мировую конъюнктуру".

"Мы на пороге каких-то страшных событий, которых мы вообще… Мы даже не субъект, мы объект. Ты не понимаешь, по-дипломатически его троллят тем, что происходит. Что он сейчас будет выполнять? Какие Минские соглашения? Кто захочет это на себя брать?" – задался вопросом Богдан.

Экс-глава ОП уточнил, что, говоря о том, что Зеленский "не усидит", он выступает против таких способов лишения должности президента, как майданы.

"Это должно быть его добровольное решение. [...] Он может уйти сам, он сам это говорил. Если обстоятельства будут сильнее – встанет и уйдет", – считает Богдан.

Гордон задал ему вопрос, хочет ли, по его мнению, Зеленский пойти на второй президентский срок, и Богдан ответил утвердительно, подчеркнув, что не видит, "чтобы он мог усидеть".

"Ну нельзя заменять телекартинку сущностью. В борьбе холодильника и телевизора всегда победит холодильник", – объяснил экс-глава ОП.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube