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Богдан: У всех министров язык в жопе

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В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана (на фото) с должности главы ОПУ
В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана (на фото) с должности главы ОПУ
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что никто из министров не спорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Смотри: там все министры – у них язык в жопе. Интересная информация: когда они проводят собеседования на какие-то должности… Отдельная история – что они проводят собеседования на должности еще в присутствии людей, которые там работают... Это вообще бред. Так вот эти люди – они туда ходят в большинстве своем не для того, чтобы их туда назначили, а для того, чтобы поговорить с президентом. Они говорят: "Ну у нас же проблема. Вот у нас проблема. Вот шо делать?" А он [Зеленский] говорит: "А я фартовый. Вот увидишь: все будет хорошо", – отметил Богдан.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, Кабинет Министров, правительство, Владимир Зеленский, президент, работа, интервью, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Кабмин, критика
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