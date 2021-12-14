Богдан: У всех министров язык в жопе

"Смотри: там все министры – у них язык в жопе. Интересная информация: когда они проводят собеседования на какие-то должности… Отдельная история – что они проводят собеседования на должности еще в присутствии людей, которые там работают... Это вообще бред. Так вот эти люди – они туда ходят в большинстве своем не для того, чтобы их туда назначили, а для того, чтобы поговорить с президентом. Они говорят: "Ну у нас же проблема. Вот у нас проблема. Вот шо делать?" А он [Зеленский] говорит: "А я фартовый. Вот увидишь: все будет хорошо", – отметил Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube