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Богдан: Данилов боится, что эти сбегут, а он за все будет отвечать. Конечно, будет

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Данилов стал секретарем СНБО 3 октября 2019 года
Данилов стал секретарем СНБО 3 октября 2019 года
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов боится последствий решений, которые принимаются на заседаниях СНБО. Об этом бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером.

"Он боится, что эти сбегут, а он за все будет отвечать. Конечно, он будет отвечать", – отметил Богдан.

На уточняющий вопрос Гордона о том, сбегут ли другие члены СНБО, экс-глава ОПУ сказал: "Я не представляю, какая страна их заберет. Может, кто-то их потом и приютит? Это зависит от того, как будут развиваться события... Столько раз нарушать законодательство, столько раз делать преступления и думать, что тебе это потом сойдет".

СНБО принимает решения о персональных санкциях, не обсуждая каждого, кто попадает в список, сообщил 28 октября бывший спикер Верховной Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим о "ворах в законе", то по некоторым из них был доклад Министерства внутренних дел, но по каждому конкретному человеку решение не принимается. Принимается в целом по списку, и по большей части мы не знаем, кто эти люди", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В 2005 году Данилов возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. С 25 мая 2006 года по 23 ноября 2007-го он был народным депутатом V созыва от Блока Юлии Тимошенко. 

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилова секретарем СНБО 3 октября 2019 года.

В состав СНБО входят Зеленский, Данилов, глава СБУ Иван Баканов, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр энергетики Герман Галущенко, президент Национальной академии наук Анатолий Загородний, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, глава МИД Дмитрий Кулеба, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава Нацбанка Кирилл Шевченко, глава Верховной Рад Руслан Стефанчук и другие.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, СНБО, Андрей Богдан, Алексей Данилов
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