Богдан: Данилов боится, что эти сбегут, а он за все будет отвечать. Конечно, будет

"Он боится, что эти сбегут, а он за все будет отвечать. Конечно, он будет отвечать", – отметил Богдан.

На уточняющий вопрос Гордона о том, сбегут ли другие члены СНБО, экс-глава ОПУ сказал: "Я не представляю, какая страна их заберет. Может, кто-то их потом и приютит? Это зависит от того, как будут развиваться события... Столько раз нарушать законодательство, столько раз делать преступления и думать, что тебе это потом сойдет".

СНБО принимает решения о персональных санкциях, не обсуждая каждого, кто попадает в список, сообщил 28 октября бывший спикер Верховной Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим о "ворах в законе", то по некоторым из них был доклад Министерства внутренних дел, но по каждому конкретному человеку решение не принимается. Принимается в целом по списку, и по большей части мы не знаем, кто эти люди", – сказал он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube