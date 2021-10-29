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Разумков о санкциях СНБО: Преимущественно принимаются списком, мы не знаем, кто все эти люди

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Разумков: Люди могут попасть абсолютно разные
Разумков: Люди могут попасть абсолютно разные
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принимает решения о персональных санкциях, не обсуждая каждого, кто попадает в список, сообщил 28 октября в эфире телеканала "Украина 24" бывший спикер Верховной Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим о ворах в законе, то по некоторым из них был доклад Министерства внутренних дел, но по каждому конкретному человеку решение не принимается. Принимается в целом по списку, и по большей части мы не знаем, кто эти люди", – сказал он.

Экс-председатель Рады отметил, что доклады о том, в чем человек виноват, в чем подозревается и что ему инкриминируют, не ведутся.

"То есть есть материалы, говорят: "Служба безопасности считает, что нужно так сделать". [...] Люди туда могут попасть абсолютно разные", – объяснил Разумков.

Он подтвердил, что список члены СНБО получали уже во время заседания Совета, и у него нет уверенности, что список позже не могли менять.

Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли "ворами в законе".

4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине не осталось "воров в законе", а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.

15 октября Данилов сообщил, что в санкционном списке "воров в законе" в отношении 108 человек были допущены ошибки. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 16 октября, что нарушения допустили сотрудники Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

Ярослав Тракало, который работал заместителем директора департамента коммуникации МВД при Авакове, заявил, что правки в списке были "косметическими", а ведомство никого не "зачисляло" в криминалитет по ошибке.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что правоохранители, которые готовили список, за ошибки могли получать взятки. "Уже приходят разного рода люди, которые говорят, что им коррумпированные сотрудники правоохранительных органов предлагали от $100 до $300 тыс. за мзду – допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем", – объяснял он.

Теги: санкции, СНБО, вор в законе, Дмитрий Разумков, спикер
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