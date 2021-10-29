Разумков о санкциях СНБО: Преимущественно принимаются списком, мы не знаем, кто все эти люди

"Если мы говорим о ворах в законе, то по некоторым из них был доклад Министерства внутренних дел, но по каждому конкретному человеку решение не принимается. Принимается в целом по списку, и по большей части мы не знаем, кто эти люди", – сказал он.

Экс-председатель Рады отметил, что доклады о том, в чем человек виноват, в чем подозревается и что ему инкриминируют, не ведутся.

"То есть есть материалы, говорят: "Служба безопасности считает, что нужно так сделать". [...] Люди туда могут попасть абсолютно разные", – объяснил Разумков.

Он подтвердил, что список члены СНБО получали уже во время заседания Совета, и у него нет уверенности, что список позже не могли менять.