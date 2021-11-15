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Стефанчук: Мне кажется, Данилов не будет баллотироваться в президенты

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Данилов (на фото) "нормально и профессионально" чувствует себя в кресле секретаря СНБО, считает Стефанчук
Данилов (на фото) "нормально и профессионально" чувствует себя в кресле секретаря СНБО, считает Стефанчук
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов вряд ли будет баллотироваться в президенты Украины. Такое мнение в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Бацман спросила Стефанчука, имеет ли Данилов шансы стать президентом Украины на следующих выборах или через выборы.

"Ну, я думаю, что это вопрос к Алексею Данилову. И мне кажется, что он себя нормально и профессионально чувствует в своем кресле, но мне кажется, что он не будет баллотироваться на президентских выборах, – ответил Стефанчук. – Это чисто из моего эмпирического опыта. Почему-то мне так кажется".

Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В октябре 2021 года он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.

30 сентября 2019 года президент Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка, который 27 сентября подал заявление об отставке. 3 октября на эту должность был назначен замсекретаря СНБО Данилов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Верховная Рада, Украина, выборы, СНБО, президент, интервью, Руслан Стефанчук, Алексей Данилов, спикер
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