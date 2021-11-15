Стефанчук: Мне кажется, Данилов не будет баллотироваться в президенты

Бацман спросила Стефанчука, имеет ли Данилов шансы стать президентом Украины на следующих выборах или через выборы.

"Ну, я думаю, что это вопрос к Алексею Данилову. И мне кажется, что он себя нормально и профессионально чувствует в своем кресле, но мне кажется, что он не будет баллотироваться на президентских выборах, – ответил Стефанчук. – Это чисто из моего эмпирического опыта. Почему-то мне так кажется".

Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Полный текст интервью

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Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В октябре 2021 года он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.

30 сентября 2019 года президент Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка, который 27 сентября подал заявление об отставке. 3 октября на эту должность был назначен замсекретаря СНБО Данилов.