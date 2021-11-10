Почти 57% украинцев против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок – опрос

В то же время 25,8% опрошенных поддерживают идею, чтобы действующий глава государства участвовал в следующих президентских выборах.
8,9% респондентов отметили, что до выборов главы государства еще слишком много времени, а 8,8% граждан затруднились с ответом.
Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.
Согласно результатам опроса, Зеленский лидирует в президентском рейтинге и при этом возглавляет антирейтинг украинских политиков.
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника Порошенко – 24,45%.
До политической карьеры он был ведущим, актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".
Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.
Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В октябре 2021 года он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.