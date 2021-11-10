Почти 57% украинцев против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок – опрос

В то же время 25,8% опрошенных поддерживают идею, чтобы действующий глава государства участвовал в следующих президентских выборах.

8,9% респондентов отметили, что до выборов главы государства еще слишком много времени, а 8,8% граждан затруднились с ответом.

Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.

Согласно результатам опроса, Зеленский лидирует в президентском рейтинге и при этом возглавляет антирейтинг украинских политиков.