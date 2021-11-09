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"Украинский язык – украшение, которое придает очарование всему". Зеленский поздравил с Днем украинской письменности и языка

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Анекдоты на украинском самые забавные, отметил Зеленский
Анекдоты на украинском – самые забавные, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем украинской письменности и языка. Тексты поздравления опубликованы 9 ноября на сайте главы государства и в Facebook Зеленского.

Украинский язык – "украшение, которое придает очарование всему", отметил президент в соцсети.

"Колыбельные на украинском – самые ласковые. Стихи на украинском – самые романтичные. Анекдоты – самые забавные. Диалоги – самые откровенные. Песни – самые душевные. А признания на украинском языке в любви – самые ярые, – написал Зеленский. – С Днем украинской письменности и языка – невероятного, неповторимого, непобедимого!"

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2943359702581053

Президент отметил, что за свою многовековую историю украинский язык "не раз подвергался притеснениям, запретам и репрессиям", однако "благодаря несокрушимой воле" украинского народа ему "удалось выстоять и утвердиться".

"Приятно, что сегодня украинский становится все более употребительным и среди молодежи, уверенно завоевывает культурно-информационное пространство, украинский контент заполняет радио- и телеэфиры, а украиноязычные кино, музыка, художественные проекты, книги становятся все более популярными в Украине и мире", – подчеркнул Зеленский.

Поэтому, по его словам, общий долг государства и общества – "дальнейшее обеспечение условий для всестороннего развития государственного языка, создание эффективных механизмов его распространения во всех областях жизни".

Зеленский призвал "любить и изучать" украинский язык, "общаться и творить на нем".

"Поддерживая это наше сокровище, мы объединяем и укрепляем Украину", – резюмировал глава государства.

Накануне использовать украинский язык "ежедневно и повсюду" призвал глава Рады Руслан Стефанчук. "Украинский язык – это модно. Украинский язык – это круто. Украинский язык – это понятно", – отметил спикер парламента.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

16 июля стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Как уточняется на сайте Кабмина, с 16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться на государственном языке, а украинские издатели должны издавать на государственном языке не менее 50% названий книжных изданий. В магазинах доля украиноязычных книг должна составлять не менее 50%.

Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины. Кроме того, "применение украинского языка должно соответствовать стандартам государственного языка, а нарушение стандартов и порядка применения украинского языка недопустимо", отметил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Согласно данным опроса, проведенного с 29 июля по 4 августа Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, 54,9% украинцев поддерживают нормы языкового закона, обязывающие использовать украинский язык в сфере обслуживания. 33,2% граждан считают, что в последнее время использования украинского языка стало существенно больше.

При этом почти 80% украинцев считают родным языком украинский.

Теги: Украина, украинский язык, репрессии, Владимир Зеленский, украинцы, президент, притеснение, поздравление
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