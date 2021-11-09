"Украинский язык – украшение, которое придает очарование всему". Зеленский поздравил с Днем украинской письменности и языка

Украинский язык – "украшение, которое придает очарование всему", отметил президент в соцсети.

"Колыбельные на украинском – самые ласковые. Стихи на украинском – самые романтичные. Анекдоты – самые забавные. Диалоги – самые откровенные. Песни – самые душевные. А признания на украинском языке в любви – самые ярые, – написал Зеленский. – С Днем украинской письменности и языка – невероятного, неповторимого, непобедимого!"

Президент отметил, что за свою многовековую историю украинский язык "не раз подвергался притеснениям, запретам и репрессиям", однако "благодаря несокрушимой воле" украинского народа ему "удалось выстоять и утвердиться".

"Приятно, что сегодня украинский становится все более употребительным и среди молодежи, уверенно завоевывает культурно-информационное пространство, украинский контент заполняет радио- и телеэфиры, а украиноязычные кино, музыка, художественные проекты, книги становятся все более популярными в Украине и мире", – подчеркнул Зеленский.

Поэтому, по его словам, общий долг государства и общества – "дальнейшее обеспечение условий для всестороннего развития государственного языка, создание эффективных механизмов его распространения во всех областях жизни".

Зеленский призвал "любить и изучать" украинский язык, "общаться и творить на нем".

"Поддерживая это наше сокровище, мы объединяем и укрепляем Украину", – резюмировал глава государства.

Накануне использовать украинский язык "ежедневно и повсюду" призвал глава Рады Руслан Стефанчук. "Украинский язык – это модно. Украинский язык – это круто. Украинский язык – это понятно", – отметил спикер парламента.