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"Носят русскоязычный характер и не соответствуют правописанию". Языковой омбудсмен предложил переименовать ряд городов в Украине

Кремень сообщил, что подписал десятки обращений к руководителям местных органов госвласти с просьбой переименования населенных пунктов
Кремень сообщил, что подписал десятки обращений к руководителям местных органов госвласти с просьбой переименования населенных пунктов
Фото: Уповноважений із захисту державної мови / Facebook

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал руководства нескольких органов местного самоуправления переименовать города, так как их правописание не соответствует нормам "языкового" закона. Об говорится в сообщении, опубликованном 3 ноября в Facebook Кременя.

"Сегодня я подписал несколько десятков обращений к руководителям местных органов государственной власти с просьбой привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требований ст. 41 закона названия населенных пунктов", – отметил Кремень.

Он напомнил, что в соответствии с ч.1 ст. 41 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов выполняются государственным языком.

"Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются на то, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания. Это такие населенные пункты, как Арбузинка [Николаевская область], Северодонецк [Луганская область], Южноукраинск [Николаевская область], Южное [Одесская область], Спокойствие [Днепропетровская область], Надеждовка [Одесская, Днепропетровская, Харьковская области], Переводчиково [Полтавская область], Первомайское [Николаевская область], Первомайск [Николаевская область] и многие другие", – отметил Кремень.

По его словам, многие из них имели "прекрасные исторические названия" и были "несправедливо переименованы во времена коммунистической власти".

Кремень подчеркнул, что для приведения географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями ст. 41 закона "должны быть приняты все необходимые меры".

https://www.facebook.com/govuamova/posts/478627227266644

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

16 июля 2021 года стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины. Кроме того, "применение украинского языка должно соответствовать стандартам государственного языка, а нарушение стандартов и порядка применения украинского языка недопустимо", отметил Кремень.

Теги: Первомайское, Украина, украинский язык, Северодонецк, Первомайск, история, правописание, обращение, нарушение, Тарас Кремень, Южноукраинск
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