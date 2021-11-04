"Носят русскоязычный характер и не соответствуют правописанию". Языковой омбудсмен предложил переименовать ряд городов в Украине

"Сегодня я подписал несколько десятков обращений к руководителям местных органов государственной власти с просьбой привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требований ст. 41 закона названия населенных пунктов", – отметил Кремень.

Он напомнил, что в соответствии с ч.1 ст. 41 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов выполняются государственным языком.

"Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются на то, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания. Это такие населенные пункты, как Арбузинка [Николаевская область], Северодонецк [Луганская область], Южноукраинск [Николаевская область], Южное [Одесская область], Спокойствие [Днепропетровская область], Надеждовка [Одесская, Днепропетровская, Харьковская области], Переводчиково [Полтавская область], Первомайское [Николаевская область], Первомайск [Николаевская область] и многие другие", – отметил Кремень.

По его словам, многие из них имели "прекрасные исторические названия" и были "несправедливо переименованы во времена коммунистической власти".

Кремень подчеркнул, что для приведения географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями ст. 41 закона "должны быть приняты все необходимые меры".