"У меня нет оппонентов, есть откровенные враги Украины". Языковой омбудсмен рассказал о "ласковой украинизации"

"У меня нет оппонентов, а есть откровенные враги Украины. У нас до сих пор есть такие, кто ходит возлагать цветы к памятникам тиранам и убийцам украинского народа. Но это не значит, что Украина должна остановиться и ждать, пока они вернутся в колонну сподвижников и настоящих строителей нашего государства", – считает он.

Кремень утверждает, что в основе закона о языке лежит принцип "ласковой украинизации". Омбудсмен отметил, что на сегодняшний день не наложен ни один штраф за нарушение этого закона.

"Мы проводим конструктивную работу с людьми, которые допустили ошибку. Это касается сферы обслуживания, владельцев интернет-магазинов, представителей органов полиции, учителей, врачей, депутатов местных советов, которые признают, что нарушения были, но на будущее обещают быть максимально толерантными", – заявляет он.

По мнению языкового омбудсмена, украинскому языку ничего не угрожает.

"Даже во времена Российской империи украинскому языку ничего не угрожало. На нем общались в быту, на украинском писали шедевры мирового масштаба. А в нынешние времена, когда есть закон, когда есть столько носителей "соловьиного" в Украине и за ее пределами, я убежден в том, что нашему языку уже ничто не угрожает", – заключил Тарас Кремень.