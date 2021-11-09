"У меня нет оппонентов, есть откровенные враги Украины". Языковой омбудсмен рассказал о "ласковой украинизации"

"У меня нет оппонентов, а есть откровенные враги Украины. У нас до сих пор есть такие, кто ходит возлагать цветы к памятникам тиранам и убийцам украинского народа. Но это не значит, что Украина должна остановиться и ждать, пока они вернутся в колонну сподвижников и настоящих строителей нашего государства", – считает он.
Кремень утверждает, что в основе закона о языке лежит принцип "ласковой украинизации". Омбудсмен отметил, что на сегодняшний день не наложен ни один штраф за нарушение этого закона.
"Мы проводим конструктивную работу с людьми, которые допустили ошибку. Это касается сферы обслуживания, владельцев интернет-магазинов, представителей органов полиции, учителей, врачей, депутатов местных советов, которые признают, что нарушения были, но на будущее обещают быть максимально толерантными", – заявляет он.
По мнению языкового омбудсмена, украинскому языку ничего не угрожает.
"Даже во времена Российской империи украинскому языку ничего не угрожало. На нем общались в быту, на украинском писали шедевры мирового масштаба. А в нынешние времена, когда есть закон, когда есть столько носителей "соловьиного" в Украине и за ее пределами, я убежден в том, что нашему языку уже ничто не угрожает", – заключил Тарас Кремень.
В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.
16 июля 2021 года стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.
Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины. Кроме того, "применение украинского языка должно соответствовать стандартам государственного языка, а нарушение стандартов и порядка применения украинского языка недопустимо", отметил Кремень.