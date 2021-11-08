Большинство украинцев поддерживают закон, обязывающий использовать украинский язык в сфере обслуживания – опрос

33,2% украинцев считают, что в последнее время использования украинского языка стало существенно больше Фото: depositphotos.com

20,9% респондентов заявили, что против таких положений закона.

17,6% опрошенных утверждают, что им все равно.

Еще 6,6% граждан затруднились либо отказались давать ответ.

По данным социологов, 33,2% украинцев считают, что в последнее время использования украинского языка стало существенно больше. 25,4% респондентов заметили, что его стало немного больше.

В то же время 31,3% опрошенных сказали, что с использованием языков в стране ничего не изменилось, а 2,9% граждан считают, что использования украинского языка стало меньше.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.