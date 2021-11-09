"Это круто и понятно". Глава Рады призвал продуцировать моду на украинский язык

"Мы должны продуцировать моду на украинский язык, использование его ежедневно и всюду – в кругу семьи или друзей, в школе или на работе. Чтобы граждане понимали, что украинский язык – это модно. Украинский язык – это круто. Украинский язык – это понятно", – отметил Стефанчук.

Отмечается, что спикер во время встречи с учеными ознакомился с письменными памятниками, где содержатся уникальные свидетельства того, что в текстах XI века есть черты украинского языка.