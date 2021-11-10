Зеленский и Порошенко возглавляют антирейтинг украинских политиков – опрос

На выборах за Зеленского ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 29,3% украинцев Фото: president.gov.ua

На выборах за них ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 29,3% и 28,8% украинцев соответственно.

В списке лидеров антирейтинга также сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (25,3%) и его коллега по парламентской фракции Виктор Медведчук (22,1%).

Помимо этого, опрошенные заявляли, что не стали бы голосовать за нардепа, лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко (16,1%), лидера Радикальной партии Олега Ляшко (15,4%), лидера партии "Наши" Евгения Мураева (13,5%), лидера "Свободы" Олега Тягнибока (11%) и других.

Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.