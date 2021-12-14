"Недостаточно громко хлопает". Богдан рассказал, почему уволили Разумкова

"Так он всех старается [убрать]. Смотри: мы покладаємо квіти и кого-то увольняем. Вот у нас две стадии работы. У нас менялось министров – как за 20 лет предыдущей работы. Седьмой губернатор Сумской области. Ну, людям нравится. И людям нравится, когда этих чинуш выгоняют. И вот Владимир Александрович [Зеленский] – он же делает то, что людям нравится. Он все время сидит и кого-то выгоняет", – сказал экс-глава Офиса президента.

При этом, по мнению Богдана, такие увольнения происходят не потому, что человек что-то плохое делал или в чем-то виноват, а потому, что "он недостаточно громко хлопает, не проявляет любовь".

На Разумкова, по словам экс-главы Офиса президента, Зеленский взъелся давно.

"Ну не любил. Умничал: "То льзя, то нельзя, это буду, это не буду, это по закону, а то не по закону… Я закон, я страна, я Украина". А хлопал вообще ужасно. "Ты хлопаешь, но без уважения", – отметил Богдан.

Он также добавил, что сейчас у Разумкова есть рейтинг и он может и дальше присутствовать в политике.

"На какой-то должности или в какой-то сфере, или в какой-то партии он будет присутствовать. А если не будет вот этого присутствия, то пропадет. Но пока что это один из тех людей, кто реально лучше всего из выходцев из "Слуги народа" себя позиционирует", – считает Богдан.

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