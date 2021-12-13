Зеленский, Разумков и Гройсман лидируют в рейтинге доверия украинцев – опрос

Зеленскому доверяют 32% украинцев, 65% – не доверяют. Столько же людей доверяют Разумкову, не доверяют 49% опрошенных. Гройсману доверяют 31% граждан, 58% – нет.

Остальные политики расположились следующим образом:

Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.