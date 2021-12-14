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Разумков открыл сайт и призвал присоединяться к "его команде"

Разумков: Каждый может присоединиться к нашей команде
Разумков: Каждый может присоединиться к нашей команде
Фото: Сергей Ковальчук / rada.gov.ua

Экс-глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил о наборе людей в "свою команду". Заявление бывшего спикера парламента опубликовано в Facebook "Команды Разумкова".

"Я знаю, что вы слышали, что мы собираем команду единомышленников и уверен, что у каждого из вас есть желание двигаться вперед и развиваться. Поэтому пора расширяться и привлекать к команде людей, которые действительно готовы менять страну к лучшему. И с сегодняшнего дня каждый из вас может присоединиться к нашей команде", – сказал Разумков.

В частности, чтобы присоединиться нужно либо заполнить анкету на сайте команды нардепа, либо позвонить на горячую линию.

Разумков отметил, что собирается посетить каждую область.

https://www.facebook.com/razumkovteam/videos/273218744836334/

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждали возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения "Разумная политика". 16 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Александр Корниенко. В состав МФО входит 24 нардепа. 

Разумков говорил, что намерен строить свою партию.

Теги: Верховная Рада, Украина, народные депутаты, политика, парламент, сайт, Дмитрий Разумков, партия, спикер, нардеп
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