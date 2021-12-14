Разумков открыл сайт и призвал присоединяться к "его команде"

Разумков: Каждый может присоединиться к нашей команде Фото: Сергей Ковальчук / rada.gov.ua

"Я знаю, что вы слышали, что мы собираем команду единомышленников и уверен, что у каждого из вас есть желание двигаться вперед и развиваться. Поэтому пора расширяться и привлекать к команде людей, которые действительно готовы менять страну к лучшему. И с сегодняшнего дня каждый из вас может присоединиться к нашей команде", – сказал Разумков.

В частности, чтобы присоединиться нужно либо заполнить анкету на сайте команды нардепа, либо позвонить на горячую линию.

Разумков отметил, что собирается посетить каждую область.