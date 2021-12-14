К МФО "Разумная политика" присоединится депутат от фракции "Слуга народа"

Об этом 14 декабря в кулуарах Верховной Рады сообщил лидер МФО, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков, написал Telegram-канал "Политика страны".

"Мы говорили про то, что МФО "Разумная политика" будет увеличиваться. Думаю, это только начало нашей совместной работы", – уточнил Разумков.

В МФО входит 25 нардепов.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером. Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах он был политтехнологом, занимался бизнесом. Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовали 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

16 ноября о создании МФО официально объявил первый вице-спикер Александр Корниенко. В его составе изначально было 25 нардепов, преимущественно членов "Слуги народа". Позже нардеп от "Батьківщини" Владимир Кабаченко отозвал свою подпись из списка желающих войти в это объединение.

29 ноября "Украинская правда" написала, что нардепы из МФО Разумкова не вышли из фракции, но перестали координироваться с ее руководством. Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что намерена требовать от них выполнения партийной программы.