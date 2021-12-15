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Зеленский семь раз проиграл в суде за первую половину своей каденции – Bihus.info

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В двух исках против Зеленского решения уже являются окончательными
В двух исках против Зеленского решения уже являются окончательными
Фото: EPA

Верховный Суд удовлетворил семь исков к президенту Владимиру Зеленскому, установив нарушение закона со стороны главы государства. Об этом идет речь в расследовании Bihus.info.

Первым иском к Зеленскому, который Верховный Суд удовлетворил, был иск члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию Владимира Горковенко. Его Зеленский в мае 2019 года попытался уволить, отменив указ предыдущего президента Петра Порошенко о его назначении.

Такие действия Зеленского суд признал незаконным в декабре 2019 года. Большая Палата Верховного Суда отказала Зеленскому в удовлетворении апелляции в мае 2021 года. При этом суд подчеркнул, что указы о назначении являются индивидуальными актами одноразового действия и человека невозможно уволить, просто отменив такой акт.

В марте 2021 года президент решил уволить судью Конституционного Суда Александра Тупицкого путем упразднения указа о его назначении. Верховный Суд снова признал незаконной такую практику в июле этого года – по тем же основаниям, что и по делу Горковенко.

Успешные иски к президенту подали также нардепы от "Европейской солидарности" Артур Герасимов, Владимир Арьев и экс-нардеп от "Народного фронта" Георгий Логвинский. Им как народным депутатам VIII созыва Порошенко присвоил дипломатические ранги в связи с работой в украинской делегации в ПАСЕ.

В сентябре 2019 года Зеленский отменил соответствующие указы Порошенко как "безосновательные". Однако Верховный Суд решил, что указы о присвоении дипломатических рангов также являются индивидуальными актами одноразового действия и их отмена не может приводить к лишению дипломатического ранга. Поэтому он удовлетворил иски к Зеленскому со стороны Герасимова, Арьева и Логвинского.

В ответ на иски Тупицкого, Герасимова, Арьева и Логвинского президент Зеленский подал апелляции. Решений Большой Палаты Верховного Суда по этим делам еще нет.

В то же время вступило в силу решение Верховного Суда удовлетворить иск к Зеленскому, поданный жителем Мелитополя Виктором Ващенко. Он, будучи инвалидом войны, пожаловался, что Зеленский не ответил лично на его обращение (ответ поступил от работников Офиса президента). По закону "Об обращениях граждан" президент должен лично отвечать на обращение лиц с инвалидностью, полученной в результате войны.

Верховный Суд принял сторону Ващенко, признал бездействие президента противоправным и обязал Зеленского рассмотреть обращение в соответствии с законом. Такое решение Суд вынес еще в феврале 2020 года, и апелляционных производств не было. В ноябре этого года Ващенко сказал Bihus.іnfo, что так и не получил ответ на свое обращение от главы государства.

Еще одним делом, в котором Верховный Суд удовлетворил иск к Зеленскому, стал иск Вячеслава Плескача о непредоставлении информации в ответ на запрос. Это произошло в сентябре 2021 года. На это решение Зеленский также подал апелляцию.

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Видео: BIHUS info / YouTube
Теги: Верховный Суд, Владимир Зеленский, журналисты, иск, Bihus.info
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