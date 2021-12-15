"Даже Лена уже не может". Богдан рассказал, кто может сказать "нет" Зеленскому

Гордон поинтересовался у экс-главы ОП, кто может сейчас из окружения Зеленского сказать ему "нет" и настоять на своей позиции без негативных последствий для себя.

"Никто. Даже Лена уже не может", – ответил он, добавив, что раньше супруга Зеленского могла это делать.

По его словам, Зеленская была последним таким человеком в окружении президента и ее он боялся.

"Лену он всегда боялся. В хорошем смысле слова. Я к ним… у меня хорошее к ним отношение… Лена уже ничего не может", – добавил он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube