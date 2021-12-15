"Осталось только целовать мужчин в губы". Богдан объяснил, чем Зеленский напоминает Брежнева

"Ему от Брежнева осталось взять только вот эту привычку целовать других мужчин в губы. Один в один. Причем только поздний Брежнев соответствует раннему Зеленскому", – ответил Богдан.
Экс-глава ОП пожаловался, что президент назначал на должности своих друзей.
"Ну как назначать своих друзей, собутыльников?.. Вот мне что бы вы ни говорили, у меня не было ни одного друга министра. Из тех, кто там был министрами при мне, я до их назначения не знал ни одного. Ни одного. Не я назначал [тогдашнего премьер-министр Алексея] Гончарука. Его выбрал Владимир Александрович Зеленский", – отметил он.
По словам Богдана, выбирать людей Зеленскому нужно не тех, с которыми комфортно, а тех, которые говорят правду и с которыми некомфортно.
"А когда ты сохраняешь свою теплую ванну, когда ты Брежнев, когда тебе надо, бл...дь, целоваться, а не работать, то вот мы и получаем то, что мы получили. Вот оно… и ему хуже будет, но мы уже его не спасем. Смотри: его уже невозможно спасти. Мне тысяча людей говорят: "Бл...дь, пойди с ним поговори. Ну ты же можешь ему объяснить, что происходит?" Не могу. Ему никто не может…" – заключил он.
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.
В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.