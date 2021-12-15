Богдан – Зеленскому: Уходить надо к чертовой матери!

"Я хотел попросить уходить... А дальше все – катастрофа. Это были последние моменты, когда можно было уехать в Италию, жить с семьей, фотографироваться на пляже и писать сценарии", – отметил Богдан.

По его словам, в команде президента "никто не понимает, что надо делать",

"Уходить надо к чертовой матери и идиотов своих забирать! К чертовой матери. Ехать за рубеж, получить письменные гарантии, похер от кого, и жить. Все, не трогай эту страну... Но уже был этот звонок, после которого дороги назад нет. Там только пропасть", – считает Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

7 декабря президент Путин и Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.