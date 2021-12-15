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Богдан – Зеленскому: Уходить надо к чертовой матери!

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Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года
Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года
Фото: president.gov.ua

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому после телефонного разговора лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина "надо было уходить".

"Я хотел попросить уходить... А дальше все – катастрофа. Это были последние моменты, когда можно было уехать в Италию, жить с семьей, фотографироваться на пляже и писать сценарии", – отметил Богдан.

По его словам, в команде президента "никто не понимает, что надо делать",

"Уходить надо к чертовой матери и идиотов своих забирать! К чертовой матери. Ехать за рубеж, получить письменные гарантии, похер от кого, и жить. Все, не трогай эту страну... Но уже был этот звонок, после которого дороги назад  нет. Там только пропасть", – считает Богдан.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

7 декабря президент Путин и Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Богдан
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