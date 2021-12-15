“Берут, вымогают, угрожают”. Богдан рассказал о взятках в окружении Зеленского

Богдан говорит, что о вымогательстве ему рассказывают клиенты Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Нельзя так со страной. Нарушая правила, ты даешь право всем остальным тоже нарушать правила. Когда ты берешь взятку – вокруг тебя моментально все берут взятки. Ты создаешь правило. Я не знаю, берет ли он (Зеленский. – "ГОРДОН") в руки взятки, я вижу, что вокруг все берут взятки", – сказал экс-глава ОП.

Он отметил, что не участвует в этом, но к нему "приходят клиенты и жалуются, что вымогают".

"Ты слышишь, что что-то не так, что берут, что вымогают, что уголовные дела", – объяснил Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube