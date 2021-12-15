“Берут, вымогают, угрожают”. Богдан рассказал о взятках в окружении Зеленского

"Нельзя так со страной. Нарушая правила, ты даешь право всем остальным тоже нарушать правила. Когда ты берешь взятку – вокруг тебя моментально все берут взятки. Ты создаешь правило. Я не знаю, берет ли он (Зеленский. – "ГОРДОН") в руки взятки, я вижу, что вокруг все берут взятки", – сказал экс-глава ОП.
Он отметил, что не участвует в этом, но к нему "приходят клиенты и жалуются, что вымогают".
"Ты слышишь, что что-то не так, что берут, что вымогают, что уголовные дела", – объяснил Богдан.
Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
В рейтинге восприятия коррупции от международной организации Transparency International Украина в 2020 году заняла 117-е место из 180.
42,1% украинцев основной причиной экономического кризиса в стране считают высокий уровень коррупции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 21 октября 2021 года.